Kan Waasland-Beveren eerste keer dit jaar uit degradatiezone klimmen door te winnen tegen Charleroi?

Winst vorige week tegen Eupen, zorgde ervoor dat Waasland-Beveren over Cercle Brugge sprong richting voorlaatste plaats. Maar veilig zijn ze op de Freethiel nog niet.

Op de 19e speeldag eind december speelde Waasland-Beveren 1-1 gelijk tegen Racing Genk. Een goed resultaat, maar het zorgde ervoor dat de Waaslanders afvloeiden naar de voorlaatste plaats in de competitie. Met de wedstrijd tegen Charelroi in het viezier, staat Beveren 1 puntje boven de laatste plaats van Cercle Brugge en twee punten achter de veilge 15e plaats van Moeskroen.

Trainer Nicky Hayen kan dit weekend niet rekenen op Alessandro Albanese die geschorst is. Andreas Wiegel zit dan weer opnieuw in de selectie bij de thuisploeg.

Charleroi

Waasland-Beveren weet waarvoor het speelt maar Charleroi ook. De Zebra's staan met 1 wedstrijd minder (tegen Club Brugge) op 4 punten van de 4e plaats van Anderlecht. Winst tegen Waasland-Beveren is dus ten zeerste aangeraden als ze niet uit de boot willen vallen voor play off 1.Als ze verliezen of slechts 1 puntje pakken, kunnen ze zakken tot de 10e plaats in het klassement.

Bij Charleroi kunnen ze opgelucht ademhalen want Rezaei zit opnieuw in de selecite. De Iraniër ontbrak in de selectie tegen Club maar is opnieuw fit. Goed nieuws voor Belhocine, die geenenkele match heeft moeten spelen zonder zijn geblesseerde aanvaller.

Waasland-Beveren of Charleroi? Waag nu je kans bij BETFIRST en win bijna gegarandeerd het dubbele van je inzet