Vukotic zag zijn 'winning goal' nog uitgewist worden: "Laat hem zo 50x naar doel trappen en hij zit er nooit zo in zoals nu"

Even leek het erop dat Waasland-Beveren een belangrijke driepunter zou pakken tegen Charleroi. Een doelpunt van Vukotic in de slotfase zette de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Maar Bruno bezorgde de thuisploeg een koude douche met een doelpunt in de blessuretijd.

De euforie was groot op de Freethiel toen de kopbal van Vukotic in doel verdween, zelfs zonder supporters. De thuisploeg speelde goed voetbal tegen Charleroi en had meerdere kansen op een 1-0 voorsprong maar het leek erop dat ze tevrden moesten zijn met een 0-0 gelijkspel. Dat veranderde toen de 1-0 viel maar uiteindelijk werd het in de absolute slotfase toch nog 1-1.

"Laat Bruno zo 50x naar doel trappen en hij zal geenenkele keer zo scoren als nu", vertelt Vukotic op de persconferentie na de wedstrijd. "Ik dacht dat het over was na mijn doelpunt, 1-0 en 3 punten... Maar het mocht niet zijn", zucht de Serviër.

© photonews

Al beseft Vukotic dat ze zich niet te negatief mogen zijn bij Waasland-Beveren. "Charleroi heeft de ambitie om Play Off 1 te spelen en we spelen gelijk tegen hen. Op voorhand hadden we zeker tevreden geweest met een punt."

Er komen nog belanrijke duels aan voor Waasland-Beveren, te beginnen met de verplaatsing tegen rechtstreekse concurrent Cercle Brugge. "De groep mag teleurgesteld zijn want elk punt is belangrijk voor ons, maar we mogen niet ontevreden zijn met een punt. We hebben nog zes wedstrijden te gaan en daarvan spelen we er vier thuis, we hebben alles in eigen hand om ons te redden. Volgende week tegen Cercle Brugge wordt zeer belangrijk, maar we mogen met opgeheven hoofd naar Brugge trekken", besluit hij.