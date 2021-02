Ontgoocheling is groot bij Charleroi-kapitein Dessoleil na 1-1 tegen Waasland-Beveren

Dorian Dessoleil was zichtbaar teleurgesteld na het 1-1 gelijkspel van Sporting Charleroi tegen Waasland-Beveren. Na het eerste halfuur leek niets erop dat de wedstrijd zou eindigen op 1-1.

Gretig, domingant en gevaarlijk, dat was Charleroi in het begin van de wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Na enkele minuten konden ze al op voorsprong komen bij een 3 tegen 1 situatie maar na slecht uitspelen bleef het toch 0-0. "Ons eerste halfuur was uitstekend", opent Dessoleil voor de camera. "Er was een goede organisatie en mentaliteit."

Maar dat volstond niet voor Charleroi om het verschil te maken. "We missen nog efficiëntie in het laatste deel van het veld, de laatste pass was niet goed genoeg. We konden dat ene doelpunt niet maken dat ons zou verlossen", aldus Dessoleil.

Bovendien strafte Vukotic Charleroi af met een doelpun in de 87e minuut. "Als je niet efficiënt genoeg bent in het voetbal, kan het deksel op de neus snel komen. Gelukkig hadden we nog genoeg in de tank om gelijk te komen. Dat is het positieve van deze wedstrijd, maar we zijn toch vooral teleurgesteld", besluit de kapitein van Charleroi die beseft dat de Zebra's dure punten laten liggen op de Freethiel met zicht op play off 1.