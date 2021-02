Nicky Hayen zag match met twee gezichten van zijn ploeg: "Normaal gezien zou je dan blij geweest zijn met één puntje, maar nu..."

Een punt tegen play off 1 kandidaat Charleroi maar toch geen al te tevreden gezichten bij Waasland-Beveren. Begrijpelijk na het openingsdoelpunt van de thuisploeg in de 87e minuut. Achteraf hinkte trainer Nicky Hayen op twee gedachten.

"Charleroi begon heel goed aan de wedstrijd en ze maakten het ons heel lastig. Ze kwamen niet tot scoren en we herstelden het evenwicht na een halfuur. In de tweede helft had elke ploeg enkele goede kansen om te scoren", was de analyse van de trainer van Waasland-Beveren.

Het is niet de eerste keer dat Waasland-Beveren in de slotfase nog een goede uitgangspositie uit handen geeft. "Maar ja, wat kan ik doen? We mogen niet te veel achteruit kruipen dan en moeten druk op de bal blijven zetten. Op de openingsfase na doen we dat 65 minuten goed, tot die ene fase waarin Bruno de bal krijgt."

"Het is niet de bedoeling om een extra verdediger te brengen en dan helemaal achteruit te kruipen en dat hebben we dan ook niet gedaan, één fase van onoplettendheid breekt ons gewoon zuur op", zucht hij.

Met mes op de keel naar Brugge

De Waaslanders blijven op de laatste plaats hangen maar geven zich allerminst gewonnen: "Die gelijkmaker mag niet in de hoofden kruipen van de spelers. Ik heb een groep gezien die zich niet liet doen. We hebben het eerste halfuur afgezien maar zijn blijven gaan en blijven vechten. Als we gewonnen hadden, lag de druk meer bij Cercle volgende week maar het verandert niets aan onze doelstelling daar: winnen. En ik geloof erin", besluit hij.