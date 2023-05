Weeral indrukwekkend Antwerp na twee strafschoppogingen en blunder op en over Genk, stoppen slaan door bij Limburgers

Eén conclusie na Antwerp-Genk: The Great Old is dé titelfavoriet. Ze willen dat, ze verstoppen het ook niet en ze handelen er ook naar. Tegen Genk kwamen ze terug van een achterstand na twee strafschoppen, waarvan één gemist. In de tweede helft trokken ze het laken helemaal naar zich toe.

De toon was meteen gezet. Na vijf minuten stonden Paintsil en Muja al neus tegen neus na een tackle van die laatste op de enkels van de razendsnelle Genk-aanvaller. Ref Erik Lambrechts wist ook hoe laat het was. In die eerste helft moest hij nog een aantal brandjes blussen, wel telkens zonder gele kaart.

Twee keer strafschop

In het spel waren Antwerp en Genk elkaars gelijke, maar de bezoekers toonden wel iets meer aanvalsdrang. En dat werd beloond. Uit een corner van Mike Trésor kon McKenzie voor de derde wedstrijd op rij scoren. Het werd wel niet de 23ste assist voor Trésor, want de Amerikaan moest het leer in twee tijden voorbij Butez krijgen.

© photonews

© photonews

Het werd weer zo'n wedstrijd: passie, strijd en inzet. Antwerp knokte zich richting Vandevoordt en Janssen lokte even later een penalty uit. Hij zette zich zelf achter de bal en... miste. Vandevoordt dook de juiste kant uit en de elfmeter zelfs was ook niet echt goed ingeschoten.

Niet getreurd, na hands van Heynen op een schot van Ekkelenkamp kwam er een herkansing. Wel niet voor Janssen, maar wel voor 'de kathedraal van Antwerp'. Toby - de man lijkt elke dag gespierder te worden - Alderweireld nam de bal resoluut onder de arm, legde hem op de stip en schoot in dezelfde hoek als Janssen, maar wel iets preciezer.

Blunder

Antwerp kwam als een razende uit de kleedkamer. De fysieke kracht van The Great Old blijft toch één van die kwaliteiten waar elke tegenstander het moeilijk mee heeft. Ze kunnen door een muur lopen als het moet. En als de tegenstander dan ook nog gaat helpen...

© photonews

Vandevoordt speelde - onoverzichtelijk - in op Sadick, die Balikwisha in zijn rug niet zag komen. De nummer 10 van Antwerp ging met de bal aan de haal en scoorde daarna makkelijk. Zulke cadeaus mag je Antwerp niet geven. 't Is normaal al moeilijk om er één keer tegen te scoren, laat staan dat ze nog veel kansen gaan weggeven.

Zo gezegd, zo geschiedde... De muur werd nog wat verstevigd met Yusuf in plaats van Ekkelenkamp en Genk geraakte er gewoon niet meer door. In de slotfase één keer, maar de goal van Munoz werd afgekeurd voor een fout van Aziz op Butez. Dit Antwerp bombardeerde zich in twee matchen tot dé titelfavoriet en lijkt goed op weg naar de dubbel.

En Genk? Dat moet het volgende week doen zonder Mike Trésor, die nog rood kreeg in de slotfase na een opstootje. En ook Aziz moest van het veld nadat hij iets riep. De schade is groot bij de Limburgers...