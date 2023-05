Degryse velt vernietigend oordeel: "Daar bleef haast niets meer van over"

KRC Genk liep een stevig blauwtje op tegen Royal Antwerp FC. Genk was bij momenten op de Bosuil haast onherkenbaar bezig.

Royal Antwerp FC heeft zichzelf andermaal via het collectief over de streep getrokken. Marc Degryse is alvast niet mals voor wat Racing Genk maar liet zien.

De sluwheid en geslepenheid bij de Antwerpspelers is bijzonder groot. “Dat is het verschil met de concurrentie en dan zeker met Genk, dat mij onder de indruk leek van de supporters en de grinta van Antwerp”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Vooral voor Joseph Paintsil werd het een pijnlijke middag. “Een goed voorbeeld is de keuze van Van Bommel voor Avila op de linksachter. Hij haalde er bij Paintsil de snelheid uit. De Genkse flank, met Muñoz erbij, die vorige week zo sterk was, daar bleef vandaag haast niets van over.”

Antwerp speelde het nog maar eens heel erg slim, iets waarmee ze dit seizoen al vaker uitpakten. “Het bleef bij één voorzet waar Arokodare bijna op scoorde. En Muñoz, die had zijn handen vol met Balikwisha. Knap hoe Van Bommel voelt wat er nodig is om de tegenstander uit zijn spel te halen.”