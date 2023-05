Sven Jaecques laat weten dat Toby Alderweireld het er niet bij laat na doodsbedreigingen

Toby Alderweireld kreeg na de match tegen KRC Genk doodsbedreigingen via Instagram. Sven Jaecques laat weten dat er klacht ingediend wordt.

Toby Alderweireld postte op Instagram de doodsbedreigingen die hij via sociale media kreeg. KRC Genk veroordeelde de uitspraken aan het adres van Alderweireld al.

CEO Sven Jaecques laat aan VTM weten dat Alderweireld naar de politie stapt en klacht zal indienen.

“We hebben gisterenavond meteen contact gehad met Toby en hem dat statement laten plaatsen op sociale media”, zegt Jaecques. “Het is een fenomeen dat moet gestopt worden, we moeten het debat levendig houden.”

Alderweireld is lang niet de enige. “Veel andere spelers en trainers hebben al hetzelfde als Toby meegemaakt. Mensen die zoiets doen, horen gestraft te worden. Maar als het om een account gaat dat gisteren pas aangemaakt is en vandaag alweer verwijderd is, is dat niet makkelijk.”