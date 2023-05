KRC Genk reageert op de doodsbedreigingen aan het adres van Toby Alderweireld

Na de wedstrijd tegen Genk kreeg Toby Alderweireld van Royal Antwerp FC doodsbedreigingen. Die postte hij op zijn sociale media.

Ongezien welke wansmakelijke berichten Toby Alderweireld na de match tegen KRC Genk ontving. De speler van The Great Old deelde die op sociale media.

KRC Genk heeft op zijn officiële kanalen gereageerd en veroordeeld het haatbericht dat Alderweireld moest ontvangen, mogelijk door een ‘fan’ van de Limburgers.

“Voetbal leeft van emoties, maar dergelijke reacties horen niet", begint de club in een reactie op de sociale media. "Als club nemen we hier uitdrukkelijk afstand van”, klinkt het.

“Onze enige focus ligt de komende weken op de titelstrijd, die op een sportieve manier beslecht zal worden. We believe in our sport", besluit Genk.