Vrancken reageert op tumult in slotfase, twee rode kaarten en penalties: "Gewoon absurd"

Een teleurgestelde Wouter Vrancken zag Genk meer schade oplopen dan enkel het verlies van drie punten. In de slotfase vielen er ook nog twee rode kaarten, maar daar had hij zo zijn mening over.

"Over die van Mike (Trésor) kan je nog discussiëren, maar die voor Aziz (Ouattara) is gewoon absurd. Rechtstreeks rood en daar was niks agressiefs aan. Heb je de beelden al gezien?"

"De scheidsrechter zegt dat hij hem duwde op de borst. Hij legt gewoon zijn arm rond hem en wou zelfs vrede stichten", aldus Vrancken. "Het lijkt me duidelijk dat daar geen gevolg aan komt."

Genk verloor de pedalen wat in de slotfase. "Kijk, de regels zijn ons laatst nog uitgelegd. Een paar minuten ervoor kreeg Mike een tackle met gestrekt been boven enkelhoogte van Stengs te verwerken. Ons is gezegd dat dat rood is, maar hier werden de regels blijkbaar verbogen en werd het geel in plaats van rood. Mike reageerde wel niet goed."

En dan waren er nog de twee strafschopfases in de eerste helft. "Die tweede... Als je voetbal aanvoelt, weet je al zeker dat dat geen penalty is. Maar volgens de regels... Heynen krijgt eerst de bal tegen zijn dij en dan tegen zijn hand die hij nog wil terugtrekken."