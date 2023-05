Bilal El Khannouss komt straf uit de hoek: "Hij verpestte de wedstrijd voor ons"

KRC Genk leed zondag een 2-0-nederlaag tegen Royal Antwerp FC. De Limburgers zijn daardoor ook leider af in de Jupiler Pro League.

KRC Genk wist al vooraf dat het voor een heel moeilijke opdracht stond op de Bosuil en die voorspelling is ook helemaal uitgekomen. Zeker na de rust kwam KRC Genk niet meer in het stuk voor, zo beseft ook Bilal El Khannouss. “Het is niet gemakkelijk om hier te spelen, dat weten we. Hun spel is erg fysiek met veel intensiteit”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

El Khannouss weet dat Genk in eigen boezem moet kijken voor deze nederlaag, maar toch kan hij het niet laten om één iemand in het bijzonder aan te duiden als schuldige. “Ik denk dat de scheidsrechter ook een rol speelde in deze wedstrijd: hij gaf twee strafschoppen die ik niet begrijp en hij verpestte de wedstrijd”, is El Khannouss heel erg duidelijk.

Volgens de speler van Genk heeft terugblikken geen zin meer. “We concentreren ons op de volgende wedstrijd en proberen het te vergeten. We moeten niet te veel naar het klassement kijken. Er zijn nog vier finales te spelen.”