Gumienny haalt uit en duidt schuldige aan voor tumultueuze slotfase tussen Antwerp en Genk

De topper tussen Royal Antwerp FC en KRC Genk kende een einde in mineur. Serge Gumienny denkt er alvast het zijne van.

De slotfase van de match tussen Royal Antwerp FC en KRC Genk kende een einde in mineur. “Wat er in Antwerp-Genk op het einde gebeurde, dat vind ik bijzonder jammer voor de arbitrage en het Belgisch profvoetbal”, klinkt het bij Gumienny in Het Belang van Limburg.

Daarvoor is er maar één schuldige volgens de ex-scheidsrechter die geen blad voor de mond neemt. “Het gedrag van de Genkse bank was ronduit schandalig. Vrancken leek me de enige die niet over de rooie ging.”

Vooral de reden waarom de bank zo wild tekeer ging zint Gumienny niet. “Munoz scoorde in blessuretijd, maar dat doelpunt werd voor driehonderd procent terecht afgekeurd. De charge van Ouattara op Butez had zelfs al rechtstreeks rood kunnen opleveren.”

Op de Genkse bank zien ze de beelden ook, dus moeten ze wel toegeven dat de scheidsrechter het bij het rechte eind had. “Onbegrijpelijk. Genk moet zich hier dringend over bezinnen, want zo kan je toch geen play-offs afwerken?”