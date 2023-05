Analyse van Marc Degryse na speeldag twee: "Antwerp heeft maar één tegenstander meer voor titel"

Royal Antwerp FC staat sinds zondagmiddag aan de leiding in de Jupiler Pro League. De tegenstand zal voor de cruciale duels beperkt zijn tot één tegenstander.

Antwerp is de nieuwe leider en treft nu twee keer Club Brugge. “Dat niets meer te winnen heeft en allicht de jeugd kansen zal geven”, klinkt het bij Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. “Ik zie hen niet meer op 't scherp van de snee spelen in de play-offs.”

Ondertussen spelen Genk en Union SG ook twee keer tegen elkaar. Eén van hen zal als winnaar uit die twee wedstrijden komen. “Dan blijft er eigenlijk maar één meer over om met Antwerp in de clinch te gaan.”

Degryse denkt te weten hoe dat zal aflopen. “Als ik zie hoe Union zich herpakte tegen Club, met meer maturiteit en wedstrijdfeeling dan Genk, dan geef ik hen het voordeel. Zeker als Trésor nu nog een schorsing oploopt…”

Genk kan zichzelf enkel nog een kans op de titel geven als het minstens vier op zes pakt tegen Union SG. “Genk stond aan de leiding sinds 14 oktober, het zal een tik zijn nu ze niet meer voorin staan, maar dat verlost hen tegelijk van de druk. Die ligt nu bij Antwerp.”