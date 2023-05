Genk-spelers nemen schlemiel van de dag in bescherming: "Dat is ons lot"

Je hebt zo van die dagen dat alles tegenzit. Mujaid Sadick had er zo eentje op het veld van Antwerp. De verdediger lag aan de basis van de nederlaag van Genk.

Sadick had al een penalty veroorzaakt door Vincent Janssen te haken, net binnen de zestien. Maar de Nederlander toonde nog genade door zijn elfmeter te missen. Toen Sadick - bij een 1-1-stand - in de tweede helft de bal toegespeeld kreeg van doelman Vandevoordt liep het echter helemaal mis.

Balikwisha ging met de bal aan de haal en scoorde de winnende treffer. "Ik had nochtans geroepen naar Mujaid dat Balikwisha eraan kwam, maar ik ga hier niet met de vinger wijzen. De schuld ligt niet enkel bij hem", aldus Vandevoordt.

Collega Mark McKenzie nam zijn kompaan ook in bescherming. "Dat is het lot van een centrale verdediger. Ik heb het ook al meegemaakt hoor. Je kan enkel het hoofd rechten en doorgaan. Soms kan je eens een fout maken, maar die blijft dan langer hangen bij de supporters. Elke keer als we worden aangespeeld, moeten we weten waar we de bal terugspelen omdat we zo onder druk worden gezet."