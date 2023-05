Serge Gumienny zag groot probleem met eerste strafschop van Antwerp

KRC Genk kreeg zondag twee strafschoppen tegen. Over de eerste kan er nog stevig gediscussieerd worden, zo vindt oud-scheidsrechter Serge Gumienny.

Unaniem, behalve in het Genkse kamp, was te horen dat de twee penalty’s voor Royal Antwerp FC geheel terecht waren. Ex-scheidsrechter Serge Gumienny zag toch een probleem met de eerste strafschop van de match.

Daarover mag Genk zeker kritiek hebben. “Sadick beging eigenlijk twee overtredingen. En ik ben er vrij zeker van dat scheidsrechter Lambrechts floot voor de tweede fout, die … buiten de zestien gebeurde”, zegt Gumienny bij Het Belang van Limburg.

En dat was niet wat de VAR in gedachten had. “De VAR checkte op basis van de beslissing van Lambrechts, maar gaf dan penalty voor de eerste overtreding van Sadick, in de zestien. Niet helemaal logisch natuurlijk.”

Dat de strafschop uiteindelijk gemist werd door Vincent Janssen is voor Gumienny toch een beetje gerechtigheid geschiedt.