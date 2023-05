Peter Vandenbempt verrast en geeft Wouter Vrancken gelijk

KRC Genk verloor zondag met 2-1 op bezoek bij Royal Antwerp FC. De thuisploeg kreeg twee strafschoppen, waarvan het maar eentje wist te benutten.

KRC Genk is zijn leidersplaats kwijt in de Jupiler Pro League na de nederlaag op de Bosuil. “Dat ging met veel emoties en tumult gepaard. Genk kreeg nog twee rode kaarten en had forse kritiek op scheidsrechter Lambrechts”, schrijft Peter Vandenbempt op Sporza.

Volgens de analist is de kritiek te begrijpen, omdat de cruciale fases in het nadeel van Genk uitvielen. “Maar wat mij betreft waren de beslissingen van de scheidsrechter gewoon correct”, gaat Vandenbempt verder. “Behalve misschien die rode kaart voor Aziz. Dat was moeilijk te zien.”

De invloed van die rode kaart op de wedstrijd was echter nihil, dus daarover kan niet geklaagd worden. Over de tweede strafschop mag dat wel volgens Vandenbempt.

“Coach Wouter Vrancken heeft gelijk. Voor voetballiefhebbers verdient die bal op de arm van Heynen geen penalty. Dat hebben we al 1.000 keer gezegd, maar de scheidsrechter volgt de regels. Ook al zijn die ongelukkig en verkeerd.”