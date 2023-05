Met 'De Kathedraal van de Bosuil' als voorbeeld: de vijf elementen die Antwerp tot topfavoriet bombarderen

Antwerp maakt grote indruk in de play-offs en is volgens ons en veel waarnemers - niet volgens Mark van Bommel - dé grote titelfavoriet. Maar wat maakt The Great Old zo sterk? Het antwoord, ze hebben van alles eigenlijk een stevige portie.

Ervaring/métier

Da's misschien wel de belangrijkste toevoeging die Antwerp dit seizoen gedaan heeft. Ze dachten dat eerder met Radja Nainggolan beet te hebben, maar die bleek niet de leider die ze nodig hadden. Met Toby Alderweireld en ook Vincent Janssen hebben ze die nu wel.

Alderweireld is een leider in woorden en daden. Onverzettelijk in de verdediging, strooiend met fantastische crosspasses. Maar ook de man die zich laat horen op het veld en in de kleedkamer. Als er eentje de kantjes zou aflopen, wordt hij snel op zijn plaats gezet.

Janssen is dan weer de man die de nodige sluwheid bijbrengt. De spits heeft genoeg watertjes doorzwommen en weet wat er nodig is om te winnen. Zelfs als hij daarvoor - zoals gisteren - aan de eigen cornervlag Jelle Bataille moet gaan bijspringen om de bal te recupereren. Mentaliteit in een bonkig lichaam. En een aanspeelpunt dat telkens twee verdedigers bezighoudt.

Techniek

Antwerp heeft stevige jongens, maar ook een paar dartele, lichtvoetige creatievelingen. Denk maar aan Balikwisha, maar ook Vermeeren en Keita. De twee controlerende middenvelders zijn misschien wel het succesrecept van The Great Old gebleken.

Twee jongens die kunnen recupereren, maar vooral bijzonder goed kunnen ballen. Ze laten het soms zo simpel lijken door telkens de juiste oplossing te vinden of door in één tijd te spelen. Maar zowat elke analist die ooit zelf voetbal speelde, liet al weten hoe moeilijk dat wel is op die positie.

Tactiek

Hulde aan Mark van Bommel ook. Hij heeft de juiste opstelling gevonden. En het maakt niet al te veel uit met welke jongens, want iedereen weet wat hij moet doen. Dat zag ook concullega Wouter Vrancken. "Antwerp heeft de jongste jaren altijd individuele klasse gehad."

"Mark van Bommel heeft er echter ook een hecht geheel van gemaakt. Met Alderweireld kregen ze op dat vlak ook enorm veel versterking."

Slimme en sluwe man... Avilla op Paintsil zetten, was een heel goeie zet. En toen er op het einde van de wedstrijd opstootjes ontstonden door gefrustreerde Genk-spelers verscheen er een grijnslachje op zijn gezicht. 'We hebben ze', kon je erop aflezen. Antwerp kruipt onder de huid van tegenstanders en zo heeft hij het graag.

Kracht

De naam komt telkens terug, maar hij is dan ook o zo belangrijk. Toby Alderweireld mag gerust in de discussie voor de Gouden Schoen opgenomen worden. Hij heeft de kathedraal van Antwerpen op zijn arm staan, maar is zelf ook een kathedraal van een vent. Een blok graniet.

Maar zo zijn er nog. De Laet en Bataille zijn pitbulls, Pacho is een powerhouse en Vermeeren mag er dan misschien fragiel uitzien, die jongen is pezig en staat zijn mannetje. En vooraan beukt Vincent Janssen zonder ophouden op verdedigingen.

Publiek

"Ik wil niet weten wat hier van de tribunes rolt moest die tribune ook al af zijn", zei Van Bommel gisteren. En gelijk had hij. Het Antwerpse publiek sleurt de ploeg door moeilijke momenten. 'De Hel van Deurne Noord' doet zijn naam weer eer aan.

Er kunnen er zo'n 14.000 binnen, maar de frustratie van Paul Gheysens is dat het dubbele ook vol zou zitten, maar dat hij die tribune momenteel niet kan verbouwen. Ja, de droom van de eigenaar is wel aan het uitkomen. In recordtempo een topploeg geworden en nu de dubbel in zicht... The sky is the limit...