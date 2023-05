René Vandereycken trekt pijnlijke vergelijking voor Paintsil nadat hij zichzelf uit de match speelt

KRC Genk verloor zondag met 2-1 op bezoek bij Royal Antwerp FC. René Vandereycken trok na de match een opvallende vergelijking.

KRC Genk kwam op de Bosuil op voorsprong, maar The Great Old wist de scheve situatie nog helemaal recht te zetten. Door de zege is Antwerp de nieuwe leider in de Jupiler Pro League.

René Vandereycken zag dat Joseph Paintsil het bijzonder moeilijk had tegen Antwerp, waardoor de analist tot een opvallende vergelijking kwam. “Voor rust ging hij zelfs even de toer op van Noa Lang”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hij was heel goed begonnen, maar verdween snel uit beeld. Eén moment bepaalde het verdere verloop van zijn wedstrijd. “Nadat Muja hem tackelde en geen geel kreeg, liet hij zich uit zijn tent lokken door de tegenstander en het publiek. Zo heeft hij zichzelf uit de wedstrijd gespeeld.”

Paintsil zorgde niet meer voor gevaar. “Hij raakte ondanks zijn enorme snelheid maar moeilijk voorbij Avila, zelfs als hij diep gestuurd werd. Alleen toen beiden na rust een keer vanuit stilstaand vertrokken, ging hij er vlotjes over, met die grote kans voor Arokodare tot gevolg.”

Genk bleef geloven in een gelijkspel of zelfs de overwinning, met veel gevaar in de slotfase, maar de doelpunten volgden niet meer.