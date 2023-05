Analist deelt sneer uit aan KRC Genk: "Titels worden ook op die manier gewonnen"

KRC Genk verloor zondagmiddag op bezoek bij Royal Antwerp FC. Het trapte perfect in de val die Mark van Bommel opgesteld had.

Stef Wijnants is niet mild voor Racing Genk. Wie kampioen wil worden, moet volgens hem ook leren verliezen. In Genk moesten ze zondag nu eenmaal aanvaarden dat Antwerp beter was.

“De frustratie uiten op het einde in een kolkende Bosuil is niet slim. Het leek wel of dit voor Genk do or die was. Dat was het toch helemaal niet? We zijn twee speeldagen ver!”, fulmineert hij in Het Belang van Limburg.

Het doelpunt van Munoz werd terecht afgekeurd, maar het gevolg was twee rode kaarten. Terwijl er andere dingen dan de scheidsrechter in vraag gesteld konden worden. “Genk moet zich afvragen waarom het in het begin van de tweede helft niet goed voetbalde.”

Op de manier waarop Genk koos zal het niet lukken om kampioen te worden. “Titels worden ook gewonnen door goed te verdedigen. Daar wrong het schoentje opnieuw. Dit keer door slecht uitvoetballen. Eerder zagen we al defensieve problemen door slechte dekking of positie.”