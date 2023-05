KRC Genk schrikt als het de schorsingsvoorstellen bekijkt

KRC Genk verloor niet alleen met 2-0 van Royal Antwerp FC. Het zag ook nog twee spelers een rode kaart krijgen.

De wedstrijd tegen The Great Old kende voor KRC Genk een tumultueuze slotfase. Mike Trésor en Mohammed Aziz Ouattara kregen in de slotfase een rode kaart onder de neus gestoken.

Voor Mike Trésor kreeg Genk een minnelijke schikking van het bondsparket. Hij krijgt een schorsing van twee weken, waarvan ééntje effectief. Trésor moet ook een boete betalen van 1.500 euro effectief.

Voor Mohammed Aziz Ouattara kwam er geen voorstel tot minnelijke schikking. Hij meteen een oproeping voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal. Hij mag zich dus aan een stevige schorsing verwachten.

Oproeping voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal: Mohammed Aziz Ouattara (@KRCGenkofficial) — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) May 8, 2023