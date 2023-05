Analisten vol lof voor Great Old, maar er viel hen ook iets op in Antwerp - Genk: "Dat was toch schoppen om te schoppen?"

Aan intensiteit geen gebrek bij Royal Antwerp FC. Met dank aan de coach, aan het publiek en aan de spelers.

Het gevaar kwam van overal bij Antwerp en ook Genk lijdde vaak balverlies tegen The Great Old, viel de analisten op in Extra Time.

Het gaat daarbij ook over grinta, de wil om te winnen en agressiviteit. En daarbij spelen ook de supporters een rol.

Publiek

"De openingstackle van Muja na vijf minuten? Dat zou ik ook gedaan hebben als speler van Antwerp in zo'n wedstrijd met zo'n publiek", aldus Gert Verheyen.

Wesley Sonck pikte in: "Een paar jaar geleden werden ze ook vooruitgestuwd door het publiek en was er minder kwaliteit, waardoor ze er een aantal in hun bak kregen."

"Nu is die kwaliteit achterin veel beter en daardoor doen ze het nu goed. Die supporters zijn echt waanzin voor mij."

Gele kaarten?

"Vorig jaar hebben ze eens een halfuur lang gewoon de naam van de club zitten roepen. En dan is er nog een tribune leeg. De reactie van Paintsil op de tackle van Muja was een godsgeschenk voor de fans."

"Het was wel geel wat mij betreft. Ik snap niet dat je zoiets laat passeren. Paintsil zelf had ook na een kwartier geel moeten hebben. Dat was toch puur schoppen zonder intentie naar de bal?"