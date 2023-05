Patrick Goots lyrisch na Antwerpse topweek: "En hij is dé man van de match voor mij"

Wat een week heeft Royal Antwerp FC achter de rug. Bekerwinst en nieuwe leider in de Jupiler Pro League.

Royal Antwerp FC heeft het geflikt. In een week tijd wonnen ze de bekerfinale en klopten de troepen van Mark van Bommel Union SG en KRC Genk om zo de nieuwe leider te worden in de play-offs.

Tegen Genk had Antwerp het zelfs vroeger moeten afmaken. “Met goeie kansen voor Balikwisha en Stengs”, zegt Goots in Gazet van Antwerpen. Al was het slot niet gemakkelijk. “Van Bommel greep slim in door er met Yusuf een extra loper in te brengen.”

Toch had Antwerp het niet gemakkelijk. “Keita en Janssen zaten in het begin niet goed in de wedstrijd, maar de meters die ze nadien liepen, met inspanningen over zeventig tot wel tachtig meter, waren een lust voor het oog.”

Al is er voor Goots één speler die de boel echt bepaalde. “Maar dé man van de match was voor mij Bataille. Iedereen dacht vorig seizoen: die jongen rendeert alleen als wingback in een vijfmansdefensie. Maar Van Bommel maakte er een slimme en zuivere rechtsback van.”