Vrancken heeft een opvallende boodschap voor Club Brugge klaar

Wouter Vrancken was furieus na afloop van de partij in Genk. Wat later kon hij het al wat meer plaatsen en had hij een bijzondere boodschap klaar.

Wouter Vrancken beseft als geen ander dat de nederlaag op bezoek bij Royal Antwerp FC zeker nog niet het einde van de wereld betekent. “We hebben het lot nog in eigen handen”, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad. De gedrevenheid in de kleedkamer is nog altijd bijzonder groot om er voluit voor te gaan. En dan doet de trainer van KRC Genk een bijzondere oproep aan Club Brugge. “We zitten met vier uitstekende ploegen in deze play-offs. Ja, ook Club Brugge, hoewel het uitgeteld is. Het heeft een grote spelerskern met veel individuele klasse. Ze spelen nu de komende twee wedstrijden tegen Antwerp. Ik geloof dat Club in de play-offs nog iets kan betekenen”, klinkt het. Veel meer dan wat eergevoel en winstpremies is er voor de spelers van Club Brugge niet meer te rapen. Toch rekent Vrancken erop dat blauwzwart ondanks de grote achterstand er nog voluit voor gaat in de resterende vier matchen.





