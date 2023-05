René Vandereycken ziet bepalende factor: "Daardoor ziet er niet goed uit voor Genk"

KRC Genk is leider af in de Jupiler Pro League. Het wordt niet gemakkelijk om de leidersplaats opnieuw te veroveren.

De nederlaag is één iets, maar het feit dat Mike Trésor een rode kaart pakte is misschien wel de reden waarom KRC Genk dit seizoen de landstitel aan zijn neus zal zien voorbijgaan.

“Trésor die in de toegevoegde tijd nog een bal op Bataille trapte terwijl het spel stil lag: tja, dat is gewoon onnodig en niet slim. Daar mag de scheidsrechter een rode kaart voor geven en dat heeft hij ook gedaan”, is René Vandereycken duidelijk in Het Nieuwsblad.

Volgens de analist werd de actie ook beïnvloed door de onrust en frustraties op de bank van Genk. “ Als je zag hoe assistent-trainer Domenico Olivieri tekeerging en niet alleen hij, dat kan er mede voor gezorgd hebben dat ook de spelers op het veld de kalmte verloren.”

De emoties hebben vooral te maken met het feit dat Genk de leidersplaats sinds lange tijd kwijt is. “Maar Trésor is met zijn voorzetten en stilstaande fases een enorm belangrijke speler, dus als hij nu enkele weken geschorst wordt, ziet het er niet goed uit voor Genk.”