Nog maar één keer eerder gebeurd bij Antwerp-speler: "Verkeerd gekozen"

Vincent Janssen die een penalty mist, het gebeurt hem zelden. Meer nog, het is slechts de tweede keer in zijn carrière dat hij er eentje laat liggen. De 29 andere gingen allemaal tegen de netten. Gelukkig voor hem had deze misser geen invloed op de uitslag.

Janssen is een specialist en werd door zijn trainer zelfs al wereldklasse genoemd in die categorie. "Ik dacht deze week erover na wat ik zou doen als we een strafschop kregen", vertelde de Nederlandse spits achteraf. "In de bekerfinale had ik gescoord, maar deze keer koos ik de verkeerde richting. Complimenten aan de keeper."

En nu? Ze hebben de leiding beet. "Goeie vraag. We hebben een belangrijke stap gezet, maar hebben er nog een paar te gaan. We hebben deze match gedomineerd en zijn na de tweede helft goed druk blijven zetten. De coach zei aan de rust om op dit elan door te gaan. Met de fans erachter kon het een mooie dag worden. Da’s ook gebleken. Het was een wedstrijd met alles erop en eraan.”