Derde topprestatie in één week van Antwerp-talent Vermeeren, die Genk-spelers zelfs ging blokkeren

Je kan niet anders dan onder de indruk zijn. Antwerp heeft in één week tijd drie topwedstrijden aan de hoogste intensiteit afgewerkt en alle drie gewonnen. Mark van Bommel heeft een machine gemaakt van The Great Old.

Een machine die blijkbaar niet zonder benzine gaat vallen. Want drie keer voluit gaan en je ziet er amper iets aan. Arthur Vermeeren kwam ons te woord staan in zijn voetbalkledij alsof hij net een uurtje siësta gehouden had.

"Natuurlijk is het niet gemakkelijk om drie wedstrijden aan zo'n intensiteit te spelen", grijnsde de man die gewoon drie keer de volle 90 minuten op het veld stond. "Maar we zijn goed voorbereid en weten wat we kunnen. Als er iemand moe is, komt er iemand van de bank die frisse energie kan brengen."

Nog vier wedstrijden winnen

Maar blijkbaar is dat voor de 18-jarige middenvelder dus niet nodig. Geweldig wat een ontwikkeling die heeft doorgemaakt in amper een paar maanden tijd. Mark van Bommel heeft een oog voor talent. En die wil zijn eerste jaar als prof bekronen met een titel.

"De situatie is voor ons hetzelfde als voor de match: we willen de resterende vier wedstrijden nog winnen. En we gaan het hoofd koel houden, want dat is één van onze sterktes", aldus de jongeman die zelfs de tegenwoordigheid van geest had om de strafschopstip te gaan beschermen.

"Ze willen er soms wel eens een boeltje van maken. Of ik dat zelf ook zou doen? Daar ga ik niet op antwoorden", lachte hij. "Maar dit soort details kunnen het verschil maken."