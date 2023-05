"Champions League-niveau", aldus Van Bommel, die het overduidelijke nog steeds weigert uit te spreken

Mark van Bommel haalde tactisch de bovenhand op KV Mechelen, Union én KRC Genk. Maar ook de mentale strijd werd gewonnen door The Great Old. De Nederlander stond tijdens het tumult zelfs te grijnzen, want de Genk-spelers verloren de pedalen.

Wat een week is het geweest voor Antwerp. De Beker is al binnen en ze steken na twee wedstrijden in de Champions' Play-offs ook al hun hand uit naar de titel. "Ik ben uitermate tevreden. Heb je het niveau van de wedstrijd gezien? Ok, er waren niet veel kansen, maar qua intensiteit, tactiek, duelkracht... zat dit op Champions League-niveau."

Stel je voor dat die tribune ook af is... Ik wil niet weten wat hier dan van de tribunes rolt

Van Bommel betrok iedereen bij de recente successen, ook de supporters. "De laatste tien minuten hadden we het moeilijk, maar dan werden we gedragen door het publiek. Stel je voor dat dit stadion af is en die andere tribune zit ook vol... Ik wil niet weten wat hier dan van de tribunes rolt. In de slotfase werden we door die adrenaline gedragen."

Maar hem laten zeggen dat Antwerp nu dé topfavoriet is... Nee, dat lukt ons niet. Nochtans heeft Antwerp het voordeel dat als ze gelijk eindigen met eender wie van de drie andere ploegen, ze altijd kampioen zijn omdat de anderen een half punt bijgekregen hebben.

"Titelfavoriet? Nee, absoluut niet. Hoeveel is het verschil? Eén punt met Genk en Union. Dan kan je toch niet van een favoriet spreken? Het gaat goed ja, maar het woord flow vind ik zo verschrikkelijk. Het wordt nog een strijd."