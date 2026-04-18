Volg Westerlo - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
Datum: 18/04/2026 18:15
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 3
LIVE Westerlo-Genk: Wie verliest ongeslagen status in Europe Play Offs en klimt naar leiding?
LIVE Westerlo-Genk: Wie verliest ongeslagen status in Europe Play Offs en klimt naar leiding?
Foto: © photonews

Na twee speeldagen in de Europe Play Offs lijkt het een strijd te zullen worden tussen drie ploegen voor het laatste Europese ticket. Westerlo ontvangt zaterdagavond Racing Genk voor een clash tussen twee van die drie ploegen.

Genk voor de leidersplaats en de supporters

Er zijn nog twee teams ongeslagen na twee speeldagen in de Europe Play Offs. Genk won op speeldag 1 van Antwerp en speelde vervolgens gelijk tegen Oud-Heverlee Leuven. Westerlo doet het nog beter met 6 op 6 tegen Charleroi en Standard en staat fier aan de leiding in de Europe Play Offs.

Aangezien er maar één plaats toe doet in die Europe Play Offs, is Genk meteen op missie om die leidersplaats opnieuw over te nemen van de Kemphanen. En ze hebben een dubbele reden om er straks vol voor te gaan in 't Kuipke want de supporters verwachten iets van hun team.

De laatste thuiswedstrijd in de Cegeka Arena eindigde namelijk in een slappe 0-0 wat leidde tot een striemend fluitconcert voor de thuisploeg. Als de troepen van Nicky Hayen opnieuw volk naar het stadion willen lokken binnenkort, zal het toch beter moeten. En in het kerkhof aan supporters dat de Europe Play Offs soms toch wel is, is het maar beter om bovenin mee te draaien.

Momentum Westerlo

Westerlo eindigde de competitie met 1/6 tegen Club Brugge en Standard maar lijkt op het juiste moment in vorm te zijn om toch een gooi te doen naar Europees voetbal. De komst van Racing Genk is natuurlijk dé test voor Issame Charaï en zijn ploeg. Voorlopig staat Westerlo 1 punt boven RC genk en 3 boven Standard. Een nederlaag zou met 7 wedstrijden te gaan geen ramp zijn, maar wel het momentum breken van de Kemphanen.

Als Genk straks wilt scoren, zal het op iemand anders dan Oh moeten rekenen ditmaal. In de competitie won Genk met 0-1 van Westerlo en speelde het thuis 1-1 gelijk, tweemaal scoorde de Zuid-Koreaan die nu in Turkije zit. Wie staat er straks aan het kanon? Volg het live via Voetbalkrant.

Prono Westerlo - KRC Genk

Westerlo wint
Gelijk
KRC Genk wint
Westerlo Westerlo wint Gelijk KRC Genk KRC Genk wint
18.33% 28.29% 53.39%
Populairste
1-2
(77x)		 2-2
(35x)		 1-1
(35x)

Vergelijking Westerlo - KRC Genk

Positie

1
2

Punten

26
25

Gewonnen

2
1

Gescoorde doelpunten

4
2

Doelpunten tegen

1
1

Gele kaarten

4
4

Onderlinge duels gewonnen

8
12
23
14/12 19:15 KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo
02/11 13:30 Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
25/01 16:00 Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
30/08 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-0 Westerlo Westerlo
17/03 18:30 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
01/10 16:00 KRC Genk KRC Genk 3-3 Westerlo Westerlo
17/01 20:45 Westerlo Westerlo 2-3 KRC Genk KRC Genk
09/11 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
18/10 20:45 KRC Genk KRC Genk 6-1 Westerlo Westerlo
21/07 16:00 Westerlo Westerlo 2-1 KRC Genk KRC Genk
12/03 14:30 Westerlo Westerlo 0-4 KRC Genk KRC Genk
29/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 Westerlo Westerlo
11/12 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 KRC Genk KRC Genk
15/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 Westerlo Westerlo
13/02 20:30 Westerlo Westerlo 1-2 KRC Genk KRC Genk
19/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Westerlo Westerlo
18/03 14:30 Westerlo Westerlo 3-2 KRC Genk KRC Genk
19/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo
12/03 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Westerlo Westerlo
05/11 20:30 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
07/05 20:30 Westerlo Westerlo 0-3 KRC Genk KRC Genk
02/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 Westerlo Westerlo
05/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Westerlo Westerlo
04/12 19:30 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
24/08 19:30 KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
23/08 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
04/04 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-4 Westerlo Westerlo
08/11 20:00 Westerlo Westerlo 1-0 KRC Genk KRC Genk
16/02 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 KRC Genk KRC Genk
01/09 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Westerlo Westerlo
14/04 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Westerlo Westerlo
10/11 20:30 Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
28/01 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Westerlo Westerlo
27/01 19:30 Westerlo Westerlo 1-0 KRC Genk KRC Genk
20/08 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
19/08 19:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Westerlo Westerlo
19/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
18/09 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 KRC Genk KRC Genk
17/09 19:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Westerlo Westerlo
08/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Westerlo Westerlo
14/12 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 KRC Genk KRC Genk
05/04 20:00 Westerlo Westerlo 3-1 KRC Genk KRC Genk
03/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo
17/04

Zakaria El Ouahdi blijft zich ondanks het wisselvallige seizoen van Racing Genk nadrukkelijk in de kijker spelen. De flankverdediger zou zelfs op meerdere lijstjes in de Pr...

17/04

Racing Genk trekt dit weekend naar Westerlo voor een sleutelmatch in de Europe Play-offs. Na het puntenverlies tegen OH Leuven kunnen de Limburgers zich geen nieuwe misstap...

17/04

KVC Westerlo beleeft een sterke start van de Europe Play-offs en prijkt na twee speeldagen bovenaan. Met zeges tegen Sporting Charleroi en Standard Luik heeft het vertrouwe...

11:26

Na twee speeldagen in de Europe Play Offs lijkt het een strijd te zullen worden tussen drie ploegen voor het laatste Europese ticket. Westerlo ontvangt zaterdagavond Racing...

14:00

Nicky Hayen zorgde na het teleurstellende gelijkspel van Genk tegen OH Leuven voor ophef met zijn uitleg over vermoeidheid. Enkele dagen later kwam de coach daar nu zelf op...

Play-off 2

 Speeldag 3
Antwerp Antwerp 0-0 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 18:15 KRC Genk KRC Genk
Charleroi Charleroi 18:15 Standard Standard
