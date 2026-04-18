LIVE Westerlo-Genk: Wie verliest ongeslagen status in Europe Play Offs en klimt naar leiding?

Na twee speeldagen in de Europe Play Offs lijkt het een strijd te zullen worden tussen drie ploegen voor het laatste Europese ticket. Westerlo ontvangt zaterdagavond Racing Genk voor een clash tussen twee van die drie ploegen.

Genk voor de leidersplaats en de supporters

Er zijn nog twee teams ongeslagen na twee speeldagen in de Europe Play Offs. Genk won op speeldag 1 van Antwerp en speelde vervolgens gelijk tegen Oud-Heverlee Leuven. Westerlo doet het nog beter met 6 op 6 tegen Charleroi en Standard en staat fier aan de leiding in de Europe Play Offs.

Aangezien er maar één plaats toe doet in die Europe Play Offs, is Genk meteen op missie om die leidersplaats opnieuw over te nemen van de Kemphanen. En ze hebben een dubbele reden om er straks vol voor te gaan in 't Kuipke want de supporters verwachten iets van hun team.

De laatste thuiswedstrijd in de Cegeka Arena eindigde namelijk in een slappe 0-0 wat leidde tot een striemend fluitconcert voor de thuisploeg. Als de troepen van Nicky Hayen opnieuw volk naar het stadion willen lokken binnenkort, zal het toch beter moeten. En in het kerkhof aan supporters dat de Europe Play Offs soms toch wel is, is het maar beter om bovenin mee te draaien.

Momentum Westerlo

Westerlo eindigde de competitie met 1/6 tegen Club Brugge en Standard maar lijkt op het juiste moment in vorm te zijn om toch een gooi te doen naar Europees voetbal. De komst van Racing Genk is natuurlijk dé test voor Issame Charaï en zijn ploeg. Voorlopig staat Westerlo 1 punt boven RC genk en 3 boven Standard. Een nederlaag zou met 7 wedstrijden te gaan geen ramp zijn, maar wel het momentum breken van de Kemphanen.





Als Genk straks wilt scoren, zal het op iemand anders dan Oh moeten rekenen ditmaal. In de competitie won Genk met 0-1 van Westerlo en speelde het thuis 1-1 gelijk, tweemaal scoorde de Zuid-Koreaan die nu in Turkije zit. Wie staat er straks aan het kanon? Volg het live via Voetbalkrant.