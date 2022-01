Volg Anderlecht-Cercle Brugge hier vanaf 21u

Anderlecht heeft het de laatste tijd wat moeilijker om te scoren. Cercle Brugge zit dan weer in de heel goeie flow. Met 21 op 24 zijn ze dé ploeg van het moment. En zeggen dat ze twee maanden geleden nog degradatiekandidaat genoemd werden.

Kompany moet zowel Amir Murillo als Kristoffer Olsson missen. Beiden geschorst, maar Murillo is toch weg voor internationale taken. De twee vervangen is echter niet zo makkelijk. Kompany heeft Sardella om zijn plaats in te nemen en heeft daar ook al Myhaylichenko gezet. Maar het is goed mogelijk dat de coach zijn opstelling aanpast en ineens in een 3-5-2 gaat spelen.

Opvallend in zijn selectie is het ontbreken van Marco Kana en de aanwezigheid van Theo Leoni, kapitein van de beloftenploeg. Ashimeru is normaal gezien de eerste vervanger op het middenveld, maar ook daar is het dus nog even afwachten.

Cercle heeft intussen zelfs de top acht in het vizier en is fysiek misschien wel de meest indrukwekkende ploeg uit 1A. Anderlecht zal er in ieder geval zijn handen vol mee hebben.

