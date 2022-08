Volg vanavond Antwerp-OH Leuven live vanaf 21u

Zes op zes in de competitie en in de voorronde van de Conference League nog geen averij opgelopen: Antwerp is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Hetzelfde kan gezegd worden van OH Leuven, dat na twee speeldagen samen met Antwerp fier bovenaan stond in de Jupiler Pro League.

Na zeges tegen KV Mechelen en Zulte Waregem krijgt Antwerp zondagavond OH Leuven op bezoek, dat na twee speeldagen eveneens een perfect rapport kan voorleggen. Zowel de fusieploeg als de Great Old incasseerden daarin nog geen enkel doelpunt. Bij Antwerp kan Mark van Bommel nog steeds niet rekenen op Björn Engels, die op de sukkel is. Antwerp probeerde nieuwkomer Gaston Avila speelgerechtigd te krijgen, maar slaagde daar uiteindelijk niet in. Wie wel bij de wedstrijdkern is, is Toby Alderweireld. De defensieleider paste eerder deze week voor de trip naar Noorwegen. Ondanks eerdere berichten is de Rode Duivel nu ook onzeker voor de wedstrijd van zondag. OH Leuven begon aan de competities met zeges tegen Kortrijk en Westerlo. De trip naar de Bosuil wordt een echte test voor de mannen van Marc Brys. De Antwerpenaar is door zijn verleden op het Kiel niet de meest geliefde man in Deurne Noord. Voor Joren Dom, die de eerste twee speeldagen bankzitter was, wordt het een blij weerzien met de Bosuil. Marc Brys kan niet rekenen op het geblesseerde duo Siebe Schrijvers-Mandela Keita. We trekken morgen met een 6 op 6 naar de Bosuil!💪 De voorbije seizoenen deden onze jongens het goed tegen de op papier grote clubs. “Ik kan met heel mijn hart zeggen dat ik heel erg hoop dat we daar een verlengstuk aan kunnen breien.”



👉 https://t.co/CldjmkAO11#antohl pic.twitter.com/vZmFsc0M0Z — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) August 6, 2022 De wedstrijd met als inzet de koppositie in de Jupiler Pro League staat onder leiding van Bert Put en is live te volgen op Voetbalkrant.com. Aftrap op de Bosuil om 21u. Gokje wagen? Check dan zeker betFIRST voor de beste odds en waag uw kans!