Volg Live: Is Standard gelanceerd of toont Westerlo zich opnieuw in eigen huis?

Vorige week op de derde speeldag pakte Standard z'n eerste overwinning van het seizoen. De Rouches staan zo met een 4/9 op een plaats in het midden van het klassement.

16:00

Westerlo: Sinan Bolat - Edisson Jordanov - Rubin Seigers - Maxime De Cuyper - Nicolas Madsen - Jan Bernat - Dorgeles Nene - Pietro Perdichizzi - Lukas Van Eenoo - Igor Vetokele - Tuur Dierckx

Bank: Nick Gillekens - Lyle Foster - Bryan Reynolds - Ravil Tagir - Thomas Van Den Keybus - Kyan Vaesen - Roman Neustädter



Standard: Jacob Barrett Laursen - Gilles Dewaele - Noë Dussenne - Gojko Cimirot - Aron Dönnum - Denis Drăguş - Arnaud Bodart - Renaud Emond - Selim Amallah - Nicolas Raskin - Konstantinos Laifis

Bank: Lucas Noubi - Eden Shamir - Aleksandar Boljević - Merveille Bokadi Bope - Abdoul Fessal Tapsoba - Laurent Henkinet - Cihan Canak

Standard met hoop op een reeksje naar Westerlo terwijl Kemphanen eerherstel zoeken Jelle Heyman

Standard gaat op zoek naar een reeksje in Westerlo terwijl Kemphanen eerherstel zoeken Vorige week op de derde speeldag pakte Standard z'n eerste overwinning van het seizoen. De Rouches staan zo met een 4/9 op een plaats in het midden van het klassement. Zaterdag gaan ze op bezoek bij Westerlo, dat op speeldag 1 meteen kon winnen als promovendus van Cercle Brugge. Daarna volgden echter verliespartijen op het veld van OH Leuven en KAA Gent. En zo zakte de kampioen van 1B helemaal terug naar de 14e plek maar met even veel punten als de voorlaatste. Buiten Daci kan Westerlo op de hele kern rekenen. Het wordt vooral uitkijkenn naar Vetokele die momenteel al 2 doelpunten achter zijn naam heeft staan op 75 minuten speeltijd. En dat zal nodig zijn want Standard speelde vorige week een zeer zakelijke wedstrijd tegen Cercle Brugge zonder kansen weg te geven. Amallah scoorde tweemaal vanop de stip en daarmee was de klus geklaard, geen verdere grote kansen langs beide kanten. Meer vuurwerk op Het Kuipje straks?

Prono Westerlo - Standard

Westerlo wint Gelijk Standard wint

Westerlo wint Gelijk Standard wint 35.56% 26.67% 37.78% Populairste 2-1

(96x) 1-2

(75x) 1-1

(73x)

Vergelijking Westerlo - Standard

Positie

14 8

Punten

3 4

Gewonnen

1 1

Verloren

2 1

Gescoorde doelpunten

3 5

Doelpunten tegen

4 5

Gele kaarten

4 8

Rode kaarten

1 1

Onderlinge duels gewonnen