LIVE Westerlo-Anderlecht: Geen Vertonghen en Murillo, Stroeykens mee in de spits

Westerlo pakte tot nu toe zes punten in de competitie, maar de Kemphanen leggen wel mooi spel op het veld. En tegen Anderlecht zijn ze traditiegetrouw altijd nog wat gemotiveerder.

Bij de thuisploeg kan Nacer Chadli vandaag zijn debuut maken tegen zijn ex-ploeg. De aanvaller begint waarschijnlijk op de bank, maar is fit genoeg om in te vallen.

Bij Anderlecht worden er weer wijzigingen verwacht. Yari Verschaeren, die donderdag nog niet 100 procent was, zal weer in de ploeg komen. Mogelijk krijgt ook Kana een nieuwe basisplaats ten koste van Diawara. Opvallend: Ait El Hadj, de voorbije twee matchen in de basis, zit niet eens in de wedstrijdkern.

Felice Mazzu ziet intussen de druk stijgen na nederlagen tegen Cercle, Gent en Union. De achtste plaats is niet naar de ambities van het bestuur. Benieuwd welke rol hij vandaag voor Julien Duranville voorzien zal hebben.

