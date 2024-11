LIVE: Loopt RC Genk nog verder uit of verkleint Antwerp de kloof in absolute kraker in Cegeka Arena?

Als er twee ploegen zijn waar het dit seizoen goed draait, dan zijn het wel RC Genk en Antwerp. Ze staan dan ook niet voor niets op plaatsen 1 en 2 in het klassement. Zondagnamiddag treffen de twee ploegen elkaar voor dé topper van speeldag 13.

Altijd beladen

Wie Genk-Antwerp zegt, zegt ook nog altijd een beetje Toby Alderweireld en de schicht die hen twee seizoenen geleden kampioen maakte. Een trap die mee in het collectieve voetbalgeheugen gegrift staat. Het maakt alleszins dat Genk-Antwerp beladener is geworden de afgelopen jaren. Bij Antwerp herinneren ze Genk er maar al te graag aan, bij Genk willen ze telkens wanneer Antwerp op bezoek komt nog een keertje revanche nemen.

Voorsprong uitdiepen

Voorlopig heeft Genk een kloof in het klassement van 5 punten op Antwerp. Gisteren is Club Brugge over de Great Old gesproken waardoor Genk bij een overwinning de kloof uitbouwt tot 7 punten. Dat is toch al een mooie voorsprong wetende dat de competitie nog niet eens halfweg is.

"We willen onze voorsprong op Antwerp graag behouden en het liefst uitbreiden, maar het zal niet eenvoudig zijn want ze staan niet voor niets tweede. Ze combineren jeugdige energie met ervaring en hebben bovendien sinds augustus niet verloren", sprak Genk-trainer Thorsten Fink.

Antwerp met mooie reeks - zonder toppers

Na een sputterende start met onder meer enkele topaffiches moest Antwerp inderdaad zoeken naar de goede vorm. Maar sindsdien verloor het 7 wedstrijden op rij niet en speelde het 2x gelijk. Het meest opvallende is nog hoe er bijna elke week een andere speler van de Young Reds debuteert zonder dat Antwerp aan kwaliteit inboet op het veld.

In die eerste speeldagen kon Antwerp niet winnen van de op papier sterke ploegen zoals Anderlecht, Club Brugge en KAA Gent. Genk daarentegen won wel telkens van die topploegen. Is het een teken aan de wand dat ook deze topper gewonnen zal worden door de Limburgers? Volg het straks live bij Voetbalkrant!