LIVE Club Brugge-STVV: De Cuyper en Seys zijn fit, kan STVV voor het eerst winnen in Jan Breydel?

Club Brugge ontvangt om 16u thuis STVV. Houdt de landskampioen de drie punten thuis na de misstap tegen Beerschot net voor de interlandbreak?

Club Brugge trok niet met het beste gevoel de interlandbreak in. Op bezoek bij Beerschot kwam het 0-2 voor na een kwartier, maar die voorsprong gaf het na rust weg. Het werd uiteindelijk een 2-2 gelijkspel.

Uit de ziekenboeg van de landskampioen is er goed en slecht nieuws. Joaquin Seys, die geblesseerd uitviel tegen Beerschot, en Maxim De Cuyper, die afhaakte bij de Rode Duivels voor de wedstrijd tegen Israël, zijn weer fit.

Gustaf Nilsson heeft nog altijd last van zijn achillespees en werkt een individueel programma af, de Zweed is ook onzeker voor Celtic woensdag. Bjorn Meijer liep een blessure aan de quadriceps op bij Jong Oranje. Hij is enkele weken out.

Wint STVV voor het eerst op bezoek bij Club Brugge?

STVV boekte voor de interlandbreak een belangrijke zege tegen KV Mechelen en staat nu twaalfde. Met zes op negen deden de Kanaries het opnieuw goed de voorbije weken na een magere twee op negen.

Winnen in Jan Breydel tegen Club Brugge, het lukte STVV nog nooit op het hoogste niveau in de competitie. Wordt Felice Mazzu de eerste trainer van STVV die daar straks wel in slaagt?