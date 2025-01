LIVE: Bevestiging voor Club Brugge of Anderlecht toch ook titelfavoriet? Cruciale topper in Lotto Park vanavond

Zondagavond om 18u30 staat de clash tussen Anderlecht en Club Brugge op het programma in het Lotto Park. Met de huidige stand in de Jupiler Pro League, waarin Club tweede staat en Anderlecht derde, belooft het een cruciaal duel te worden.

Club Brugge kan met een uitzege een kloof van elf punten slaan met paars-wit. Anderlecht rekent op een vernieuwde grasmat om die ambities te dwarsbomen.

Beide teams kampen met afwezigen. Anderlecht moet het doen zonder Vertonghen, Stroeykens en Ashimeru, terwijl flankverdedigers N'Diaye en Augustinsson eveneens ontbreken. Hierdoor schuift Leander Dendoncker waarschijnlijk weer naar de defensie.

Bij Club Brugge ontbreekt Joaquin Seys, maar Joël Ordoñez keert terug in de selectie. Club-coach Nicky Hayen mikt op een zestiende ongeslagen wedstrijd en benadrukt het belang van de teamdiscipline.

De rivaliteit tussen Anderlecht en Club Brugge is legendarisch, maar volgens oud-spelers Jan Ceulemans en Hugo Broos heeft deze de laatste jaren wat glans verloren. "Anderlecht is niet meer het team dat het ooit was", stelt Broos in HLN, hoewel hij ziet dat paars-wit stilaan terug op niveau komt.

Ceulemans verwacht echter dat Club, met meer talent en ervaring, de bovenhand zal hebben. "Ze zijn favoriet, al blijft het goed dat Anderlecht weer aanknoopt met betere prestaties."

Voor Anderlecht is de druk groot. Een nederlaag zou niet alleen de kloof met Club Brugge vergroten, maar ook de ambities van een sterke eindronde in gevaar brengen. Club Brugge wil daarentegen zijn indrukwekkende reeks voortzetten en hoopt dat spelers als Skov Olsen en Nilsson opnieuw hun beste niveau halen. Eén ding is zeker: zondagavond zal duidelijk worden of Anderlecht de aansluiting kan houden of dat Club Brugge zijn status als titelfavoriet verder verstevigt.