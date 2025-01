Ex-speler van paars-wit vindt 'zijn' Anderlecht niet meer terug: "Dat is verontrustend"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht staat al onder druk aan het begin van dit jaar. De nederlaag tegen Club Brugge heeft enkele tekortkomingen aan het licht gebracht.

De nederlaag tegen Club Brugge is al de derde op rij in de competitie na die tegen KRC Genk en Dender. Dat zet het team al op 11 punten van blauw-zwart en op 12 van leider Genk.

In topwedstrijden is het niveauverschil toch telkens duidelijk te merken. "Ik heb het gevoel dat ik elke keer dezelfde wedstrijd zie. Anderlecht is niet op het niveau van zijn grote rivaal. Het was een logische score", zegt Guillaume Gillet bij Complètement Foot.

"Wat verontrustend is, is dat niemand het team wakker schudt als het schip zinkt bij Anderlecht. Ik had graag veel meer vechtlust en wilskracht gezien", vervolgt de oudgediende van het paarse huis.

Gillet sprak ook over de prestaties van Amando Lapage en Ali Maamar, twee jonge spelers die hun eerste basisplaats kregen. "Het was geen cadeau voor hen, zeker niet in een ongebruikelijk systeem."

"Maar ik heb twee jongeren gezien die een degelijke wedstrijd hebben gespeeld, die individueel niet speciaal in de problemen zijn gekomen. Ali Maamar is een goede jonge speler, met een zeer positieve mentaliteit, goede techniek en een sterke motor. Armando Lapage is een jongen die ik bewonder, met enorm fysiek potentieel", besluit Gillet. De enige lichtpuntjes van de avond?