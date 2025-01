Verrassende actie van David Hubert: is dit een duidelijke boodschap aan het adres van Thomas Foket?

Het was een grote verrassing bij het zien van de opstelling van RSC Anderlecht voor de topper: Ali Maamar speelt zijn eerste minuten in de Jupiler Pro League, opgesteld als linksback. Wat een debuut voor iemand die normaal rechtsback is bij de Futures.

Maar wie is Ali Maamar? Voor de occasionele toeschouwers van RSC Anderlecht was de naam van de "ket" uit Neerpede die afgelopen zondag debuteerde volledig onbekend. In feite kennen alleen degenen die af en toe de U23-ploeg volgen in de Challenger Pro League deze jonge rechtsback. Hij mocht eenmaal op de bank plaatsnemen in de JPL in november vorig jaar, drie dagen na zijn reis naar Riga in de Europa League.

Dus een eerste basisplaats, en zijn debuut bij het eerste elftal... aan de 'verkeerde' kant, in de rol van linksback die hij slechts af en toe inneemt bij RSCA Futures. Af en toe, maar niet per se zeldzaam: hij had 4 basisplaatsen op links dit seizoen onder coach Jelle Coen. Bovendien heeft Maamar daar zijn beste wedstrijden gespeeld, althans op statistisch vlak, want zijn twee assists in 1B kwamen vanaf de linkerkant.

Een boodschap aan het adres van Thomas Foket?

Maar presteren tegen RWDM en KAS Eupen is iets anders dan Chemsdine Talbi en Ferran Jutgla tegenover je hebben. Maamar samen laten spelen met Amando Lapage (aan dezelfde kant van de verdediging, nota bene) had mis kunnen gaan. Het moet gezegd worden dat de twee jongens uit Neerpede niet veel te verwijten valt.

Ali Maamar is een goede, elegante speler die afgelopen zondag enkele mooie dingen heeft laten zien, maar hij behoort niet tot de "pareltjes" van Neerpede; er wordt niet over hem gesproken in de wandelgangen zoals over Nunzio Engwanda, Nathan De Cat, of zelfs Anas Tajaouart (die wacht op zijn debuut in het eerste elftal).

Dit betekent natuurlijk niet dat hij niet zal doorbreken - sommige successen van Anderlecht waren minder voorspelbaar, zoals Killian Sardella of zelfs destijds Leander Dendoncker. Maar het is nogal verrassend dat Maamar de voorkeur kreeg op Thomas Foket, die ook aan de linkerkant kon worden opgesteld (wat hij al eerder in zijn carrière heeft gedaan) of door Sardella te verplaatsen.

Dit soort beslissingen durven nemen in een topper is een duidelijke boodschap van David Hubert. Foket heeft nog niet echt overtuigd, en zijn invalbeurt tegen Beerschot in de beker was behoorlijk rampzalig...