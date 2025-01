Moet Anderlecht vrezen voor vertrek van nog een verdediger? "Nog niets besloten over mijn toekomst bij paars-wit"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Amando Lapage maakte zijn basisdebuut bij Anderlecht op zondag. Maar speelt de centrale verdediger ook nog na de wintermercato bij paars-wit?

Anderlecht heeft zondag met 0-3 verloren van Club Brugge, dat in het spoor van leider Genk blijft. Amando Lapage, de kleinzoon van Paul Van Himst, stond voor het eerst in de basis.

De centrale verdediger is een vaste basisspeler bij de RSCA Futures, maar zit ook regelmatig op de bank bij de A-ploeg. Zijn eerste basisplaats, waren buiten een korte invalbeurt van vijf minuten ook zijn eerste minuten in de JPL.

Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af, en dus worden er ook vragen gesteld over waar zijn toekomst ligt. Volgens Lapage is er nog niets besloten.

"Mijn toekomst? Er is nog niets beslist. Alles kan heel snel gaan in het voetbal. In de tussentijd ben ik beschikbaar wanneer ik nodig ben", vertelde hij bij Sudinfo.

RWDM zou al interesse hebben getoond, al lijkt de kans erg klein dat hij nog deze winter vertrekt. Bij paars-wit zouden ze een sterkhouder van de Futures ook niet graag zien vertrekken, aangezien ze tegen de degradatie vechten in de CPL.