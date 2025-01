"Tekort aan kwaliteit en mentaliteit": Anderlecht-speler is hard voor prestatie paars-wit

Anderlecht heeft de strijd verloren tegen Club Brugge in de topper (0-3). Killian Sardella leek behoorlijk aangeslagen tijdens het interview na de wedstrijd.

Na een vierde nederlaag op rij tegen de twee beste ploegen van het kampioenschap, Genk en Club Brugge, hadden de spelers van Anderlecht een slechte dag. Killian Sardella, net als doelman Colin Coosemans, was na afloop opvallend eerlijk over de teleurstellende prestatie.

"Wij probeerden te reageren, maar vandaag ontbraken we aan kwaliteit en mentaliteit", gaf de flankspeler toe aan DAZN. "De 0-2 net voor rust was een klap, zeker omdat we in de eerste helft enkele kansen hadden om zelf te scoren."

Sardella benadrukte dat er nog veel werk aan de winkel is richting de Play-offs. "We zijn teleurgesteld, dat is logisch. We moeten de beelden analyseren en begrijpen wat er fout ging. We hadden hoger moeten spelen en meer initiatief moeten tonen. Het team heeft de kwaliteiten, maar vandaag hebben we dat niet laten zien."

De nederlaag was extra pijnlijk omdat Club Brugge niet eens zijn beste spel hoefde te brengen. "Ze creëerden niet veel, maar ze waren enorm efficiënt", analyseerde Sardella. "Ze speelden slim, vooral bij stilstaande fases en op de counter."

Anderlecht moet zich snel herpakken, want donderdag wacht de halve finale van de Beker tegen Antwerp. Daarnaast staan er deze maand nog twee belangrijke Europa League-duels tegen Viktoria Plzen en Hoffenheim op het programma.