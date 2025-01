Nicky Hayen maakt alles héél duidelijk rond situatie met Andreas Skov Olsen: transferonrust bij Club Brugge?

Uitgerekend op de dag van de belangrijke wedstrijd tegen Anderlecht moest Club Brugge het stellen zonder Andreas Skov Olsen. De Deense aanvaller, die in verband wordt gebracht met een transfer naar het Duitse VfL Wolfsburg, meldde zich ziek.

Trainer Nicky Hayen was duidelijk over de situatie: "Hij had 39,5 graden koorts en diarree, anders was hij erbij geweest. Alle speculaties mogen verdwijnen.", anticipeerde Hayen zelf op mogelijke vragen over wat er aan de hand was.

Het ziekmelden van Skov Olsen komt op een ongelukkig moment, aangezien de Deen oren heeft naar een overstap naar Wolfsburg. De Duitse club zou al een bod hebben uitgebracht van ongeveer 8 miljoen euro, maar dat ligt nog ver onder de vraagprijs van Club Brugge, die bijna het dubbele wil ontvangen.

Hoe Skov Olsen de komende weken omgaat met deze situatie, blijft afwachten. Dat er argwaan is rondom de afwezigheid van Skov Olsen, heeft te maken met zijn verleden.

Vorig seizoen meldde de Deen zich op het laatste moment af voor belangrijke Conference League-wedstrijden tegen PAOK en Fiorentina, eveneens vanwege gezondheidsklachten. Het voedt de twijfels bij sommigen over zijn huidige situatie.

Trainer Nicky Hayen probeert de rust te bewaren binnen de ploeg. "Ik maak me geen zorgen over zijn dossier", benadrukte hij. "Er is intern duidelijk afgesproken dat hij mag vertrekken als het juiste bod komt. Tot nu toe is dat niet het geval."

De komende weken worden cruciaal voor de toekomst van Skov Olsen. Of Wolfsburg bereid is om aan de financiële eisen van Club Brugge te voldoen, zal moeten blijken.