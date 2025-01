Ex-speler van Anderlecht is bijzonder streng voor paars-wit: "Ze hebben een voetballes gekregen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Niet alles was slecht aan de prestatie van Anderlecht tegen Club Brugge. Maar het algemene niveauverschil met de top van het klassement is toch opvallend.

“Ze waren niet zo slecht in de eerste helft”, begint Philippe Albert zijn analyse van de topper van afgelopen weekend. “Brugge toonde geweldige efficiëntie”, voegt hij eraan toe bij La Tribune. Net als eerder tegen Club en tegen Genk, liet Anderlecht zich wederom domineren.

“In de tweede helft was het rampzalig. Ze kregen voetballes. Het leek wel of kinderen tegenover volwassenen stonden. In zulke wedstrijden moeten de leiders het verschil maken, maar dat gebeurde niet bij Colin Coosemans, Mats Rits en Leander Dendoncker”, zegt de ex-speler van paars-wit teleurgesteld.

Marc Wilmots is eveneens kritisch: “Ik heb geen enkel engagement van Anderlecht gezien. Ze speelden net als Standard: zich terugtrekken en wachten op de counter. Maar het werkte niet.”

Uiteindelijk had Club Brugge geen geweldig spel nodig om Anderlecht te verslaan in het Lotto Park. “Complimenten voor Club en Nicky Hayen. Het is een goed geoliede machine”, gaat Wilmots verder.

“Hij trainde de jeugd bij Brugge en brengt nu diezelfde energie naar het eerste elftal. Hij doet het uitstekend”, besluit Wilmots.