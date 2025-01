Marc Degryse vertelt waarom hij het niet rooskleurig inziet voor Anderlecht: "Daar word je niet vrolijk van"

David Hubert probeerde gisterenavond het positieve te benadrukken, maar vond weinig mensen die daarin mee wilden gaan. Ook Marc Degryse ziet het niet direct goedkomen met de Brusselaars, die in overlevingsmodus zitten.

Het is duidelijk dat er te weinig kwaliteit in de ploeg zit. En niet alleen achteraan. "Anderlecht moet dringend spelers recupereren en op korte termijn transfers doen. Niet alleen in verdediging moet sportief directeur Renard voor extra mankracht zorgen, maar ook voorin", vindt Degryse in HLN.

Er komt immers te weinig gevaar en Dolberg staat weer op zijn eiland. Het doet denken aan de mindere matchen onder Brian Riemer. "Van Vázquez en Hazard heb ik niet veel gezien, Edozie is nog maar een schim en nu komen Amazu en Dolberg er misschien nog bij..."

"Als er nieuwe spelers komen, is het ook de vraag hoelang het duurt voor ze het niveau kunnen optrekken. Je moet al een roze bril dragen om te denken dat het voor Anderlecht op korte tijd goedkomt. De titel mag voor Anderlecht nu geen item zijn."

Anderlecht zal op de beker moeten inzetten. "Ze haalden 0 op 9 in de competitie - en daar zit ook een thuisnederlaag tegen Dender bij. Hun beste kans om een prijs te winnen, is in de beker. Maar op dit moment is het geen ploeg om schrik van te hebben."

Het kan dus deze week nog een pak erger worden. "Je voelt en ziet dat ze niet overlopen van het vertrouwen. En dan moeten ze donderdag thuis in de beker alweer aan de bak tegen Antwerp op dat slecht veld... gevolgd door een wedstrijd zondag in Kortrijk, tegen een ploeg die speelt om te overleven, alweer op een slecht veld: daar word je niet vrolijk van."