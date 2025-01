Gaf David Hubert een duidelijk signaal dat Neerpede-boy mag vertrekken? Toch wel opvallende keuze

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht kampt met heel veel blessures en toonde alweer een zorgwekkend gebrek aan creativiteit in de zone van de waarheid. Daarbij is het des te opvallender dat Yari Verschaeren alweer amper speeltijd kreeg.

Afgelopen donderdag op het Kiel startte David Hubert met een middenveld bestaande uit Rits, Leoni en Degreef. Tegen Club Brugge schakelde hij over naar een 5-2-3 en bleven Rits en Leoni staan. Toch wel opvallend dat Verschaeren alweer over het hoofd werd gezien.

Hij ligt duidelijk niet in de bovenste schuif bij Hubert en nochtans speelde hij tegen Dender wel een goeie match. Het ging pas bergaf toen hij eraf werd gehaald. Maar nadien verdween hij dus uit de basis.

Er gaan al een tijdje geruchten dat Anderlecht hem eigenlijk wil verkopen om plaats te maken voor een nieuwe middenvelder. Er was al interesse van Trabzonspor, maar daar heeft Verschaeren zelf weinig zin in.

Zijn loon is hoog en hij heeft nog een contract tot 2026, waardoor het nu het moment is om hem te verkopen. Anderlecht is immers niet van plan om zijn contract nog eens te verlengen aan de huidige voorwaarden.

De Neerpede-boy mocht tegen Club pas in de slotfase opdraven. Gezien de huidige hiërarchie zou het voor Verschaeren wel tijd worden om eens andere lucht op te snuiven.