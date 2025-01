'Club Brugge wil zich versterken met piepjong talent en krijgt al concurrentie van PSV en RB Salzburg'

Club Brugge is voorlopig niet al te veel aandacht aan het trekken op de transfermarkt. Er is natuurlijk wel de saga rond Andreas Skov Olsen. Die kan naar Wolfsburg, al zijn er problemen.

De Duitse club deed een bod, maar blauw-zwart wees dat onmiddellijk af. Zijn makelaar liet al van zich horen om druk te zetten, want de winger zou die winterse transfer wel zien zitten. Verder werd er ook een oplossing gevonden voor Dedryck Boyata.

Met het oog op de toekomst zou er toch wat mogelijk zijn bij Club. Transferguru Fabrizio Romano laat namelijk weten dat ze hun oog hebben laten vallen op Tian Nai Koren.

Koren is een 15-jarige talent van NK Maribor. De aanvallende middenvelder is ook jeugdinternational bij Slovenië.

Het jonge talent mocht al drie keer meespelen in de Youth League, wat ongebruikelijk is op zijn leeftijd. Bij de U17 van Maribor scoorde hij 26 doelpunten dit seizoen. Club krijgt wel al concurrentie van PSV en RB Salzburg.

