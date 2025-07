LIVE Krijgt Club Brugge-Racing Genk nog een winnaar in het slotkwartier?

Live door Jeroen Deheegher



80

Skoras komt op links naar binnen en haalt uit met rechts. De bal valt op de lat, maar is onderweg nog afgeweken en dus krijgt Club een corner.



77

Skoras vindt Vanaken voor doel, maar het schot van de kapitein is niet binnen het kader.



75

Zakaria El Ouahdi

Ken Nkuba





75

Konstantinos Karetsas

Daan Heymans





74

Meijer staat helemaal vrij in de zestien en wordt aangespeeld door Skoras. De Nederlander haalt uit met zijn mindere rechter en knalt de bal over.



73

Gele kaart voor Bryan Heynen





70

Noah Adedeji-Sternberg

Yira Collins Sor





70

Hyun-Gyu Oh

Toluwalase Arokodare





69

Gele kaart voor Brandon Mechele





68

Mechele op Van Crombrugghe

Vetlesen legt een hoekschop op het hoofd van Mechelen. De verdediger kopt goed naar de grond, Van Crombrugghe gaat goed plat.



62



Doelpunt van Joel Ordonez (Romeo Vermant)

Een schot van Tzolis wijkt af en blijft hangen in de zestien. Vermant schampt de bal met het hoofd, Ordonez zet er zijn voet tegen en werkt de bal hoog in doel binnen. Club staat weer op gelijke hoogte.



60

Jorne Spileers

Bjorn Meijer





58

Daar zijn de Limburgers opnieuw. Adedeji-Sternberg wordt gevonden in de zestien, Mechele werkt in corner.



56







54

Spileers speelt de bal kwijt aan Steuckers. Hij zoekt vanop de rand van de zestien naar een gaatje om in het lege doel te trappen, maar Mignolet staat pal.



52

Vermant kan koppen op een voorzet, maar hij legt de bal naast het doel van Van Crombrugghe.



52

Genk krijgt de bal er niet in

Oh wordt voor Mignolet gezet, maar hij krijgt de bal er niet in. Steuckers krijgt de bal in de voeten, maar ook die pakt Mignolet. De poging van El Ouahdi wordt door Ordonez in corner gewerkt.



47

De invallers tonen zich meteen. Forbs dropt de bal aan de tweede paal, Skoras kopt over.



46

Nieuwkomer Reis en Vetlesen zijn binnen gebleven, Forbs en Skoras komen in hun plaats.



46

Hugo Vetlesen

Carlos Forbs





46

Ludovit Reis

Michal Skoras





45

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



42

Steuckers steekt het hele veld over en wordt tot aan de zestien van Club niet aangevallen. Hij bereikt Oh, de Zuid-Koreaan trapt te kort en trapt voor de eerste paal naast.



41

Mechele wordt gevonden in de zestien, maar hij kan niet uithalen.



40

Spileers probeert een bal nog binnen te houden aan de achterlijn, maar dat lukt niet. De verdediger schopt de bal boos tegen de boarding.



38

Karetsas viseert met links de verste paal, maar zijn schot waait een stuk naast het doel van Mignolet.



36

Tzolis gooit de bal voor doel, El Ouahdi kan voor de neus van Reis wegkoppen.



35

Vermant krijgt een tik van Kayembe, Club krijgt een vrije trap rechts buiten de zestien.



31

Seys gooit de bal nog eens in de zestien, Sattlberger wint het duel van Vermant.



30

Club heeft het commando nu toch overgenomen, Racing Genk moet achteruit.



27

Tzolis gooit de bal in de zestien, Kayembe kopt weg voor de neus van Vetlesen.



26

Van Crombrugghe was ver uit zijn doel gekomen en leverde de bal in bij Tzolis. De Griek probeert de bal in doel te lobben, maar zonder succes.



25

Seys kopt de corner weer in het pak, Kayembe werkt weg.



24

Reis bereikt Tzolis in de zestien, hij dwingt met zijn schot een eerste corner af voor Club Brugge.



20

Vanaken probeert Reis te bereiken op het middenveld, maar hij laat de bal doorschieten en is die ook kwijt.



18







17

Heynen is na een tik op de enkel van Seys even blijven liggen, Racing Genk krijgt een vrije trap aan de zijlijn. De bal wordt in de zestien gedropt, maar gevaar komt er niet uit.



15

Seys houdt de 0-2 van het bord

Onyedika speelt slecht in en Racing Genk kan de bal veroveren. Oh vindt Steuckers in de zestien, Seys kan van de lijn halen.



14

Oh wordt gevonden in de zestien, maar kan net niet uithalen.



11

Racing Genk versiert enkele stilstaande fases, maar echt gevaar komt daar niet uit.



9



Doelpunt van Hyun-Gyu Oh (Konstantinos Karetsas)

Oh zoekt op de rand van de zestien naar een opening en vindt die ook. De Zuid-Koreaan haalt uit en plaats de bal buiten het bereik van Mignolet in het zijnet.



6

Tzolis komt op zijn flank naar binnen en haalt uit met rechts, Van Crombrugghe duwt weg.



4

Vanaken geeft mee met Vetlesen, die Reis vindt. De Nederlander komt in de zestien, maar kan niet uithalen.



3

Karetsas haalt uit van buiten de zestien, Mignolet duwt in corner.



2

Smets speelt kort terug op Van Crombrugge, maar de doelman kan de bal net voor de glijdende Vermant wegtrappen.



1

Eerste diepe bal richting Vetlesen, maar de Noor vertrok vanuit buitenspel.



1

Club Brugge - KRC Genk: 0-0





18:26

Met Club Brugge en Racing Genk treffen de nummers twee en drie van vorig seizoen elkaar. Wie schiet meteen goed uit de startblokken in deze topper?