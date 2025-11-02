Volg STVV - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
-
Datum: 02/11/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 13
Is kantelpunt bereikt voor Antwerp of komt kwakkelvorm terug in competitie tegen STVV?
De eerste overwinning in lange tijd werd afgelopen week een feit voor Antwerp. Kunnen ze die lijn doortrekken op het veld van STVV of sluipen de troepen van Wouter Vrancken opnieuw de top 6 in?

Antwerp voor tweede op een rij

Een grote "oef" ging woensdag door de Bosuil. Antwerp, ondanks de mindere resultaten, liet zich in de beker niet verrassen tegen tweedeklasser Eupen. Na een halfuur stond het al 3-0, en hoewel Eupen nog milderde, kwam de eerste overwinning sinds 24 augustus niet meer in gevaar.

Opsteker van formaat: de twee goals van Vincent Janssen. De Nederlander werkte zich de voorbije weken steevast uit de naad, maar het doelpunt ontbrak telkens. Woensdag viel alles eindelijk wél goed: twee keer raak in amper twintig minuten. Opnieuw: "oef".

In de competitie blijft Antwerp wel wachten op die eerste driepunter sinds augustus. De ploeg van Stef Wils zakte weg naar plaats 14 en wil daar zo snel mogelijk weg. Alleen… een trip naar het kunstgras van STVV is zelden evident.

Kanaries voor top 6

Want STVV draait onder Wouter Vrancken een sterk seizoen. In de beker werd tegen Knokke maar nipt gewonnen, maar in de competitie draaien de Kanaries stevig mee in de subtop. Ze staan zevende, op amper twee punten van plek drie (KAA Gent en KV Mechelen).

Voor Antwerp is het alsmaar belangrijker om die negatieve reeks te doorbreken. Als er ook op Stayen geen overwinning volgt, stijgt de druk op Wils opnieuw. En wanneer wordt die druk té groot?

Je volgt de partij vanaf 18u30 live bij Voetbalkrant.com

Prono STVV - Antwerp

STVV wint
Gelijk
Antwerp wint
STVV STVV wint Gelijk Antwerp Antwerp wint
64.53% 22.3% 13.18%
Populairste
2-1
(99x)		 1-1
(52x)		 2-0
(46x)

Vergelijking STVV - Antwerp

Positie

6
14

Punten

18
11

Gewonnen

5
2

Verloren

4
5

Gescoorde doelpunten

17
10

Doelpunten tegen

16
14

Gele kaarten

19
28

Rode kaarten

1
1

Onderlinge duels gewonnen

13
9
9
24/01 20:45 STVV STVV 1-1 Antwerp Antwerp
11/08 16:00 Antwerp Antwerp 6-1 STVV STVV
03/03 16:00 Antwerp Antwerp 3-0 STVV STVV
24/11 20:45 STVV STVV 1-1 Antwerp Antwerp
23/04 13:30 STVV STVV 0-1 Antwerp Antwerp
07/10 20:45 Antwerp Antwerp 2-0 STVV STVV
25/01 18:45 Antwerp Antwerp 1-1 STVV STVV
21/11 16:00 STVV STVV 2-1 Antwerp Antwerp
26/06 12:00 STVV STVV 0-0 Antwerp Antwerp
21/02 20:45 Antwerp Antwerp 0-0 STVV STVV
13/09 16:00 STVV STVV 2-3 Antwerp Antwerp
22/12 18:00 STVV STVV 1-1 Antwerp Antwerp
18/08 18:00 Antwerp Antwerp 2-0 STVV STVV
01/12 20:30 Antwerp Antwerp 1-3 STVV STVV
22/09 20:30 STVV STVV 2-0 Antwerp Antwerp
12/05 20:00 Antwerp Antwerp 1-2 STVV STVV
07/04 20:00 STVV STVV 4-0 Antwerp Antwerp
27/12 20:30 STVV STVV 0-3 Antwerp Antwerp
09/09 20:00 Antwerp Antwerp 1-1 STVV STVV
13/02 20:30 Antwerp Antwerp 0-2 STVV STVV
28/09 17:00 STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
01/03 20:00 Antwerp Antwerp 0-5 STVV STVV
06/10 15:00 STVV STVV 1-1 Antwerp Antwerp
06/04 20:00 STVV STVV 0-2 Antwerp Antwerp
17/11 20:00 Antwerp Antwerp 2-0 STVV STVV
31/01 20:00 STVV STVV 0-0 Antwerp Antwerp
14/09 15:00 Antwerp Antwerp 1-2 STVV STVV
08/05 20:00 Antwerp Antwerp 1-2 STVV STVV
13/12 20:00 STVV STVV 2-1 Antwerp Antwerp
15/03 20:00 STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
19/10 20:00 Antwerp Antwerp 1-3 STVV STVV
Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 13:30 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 16:00 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 18:30 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
