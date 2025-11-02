Is kantelpunt bereikt voor Antwerp of komt kwakkelvorm terug in competitie tegen STVV?

De eerste overwinning in lange tijd werd afgelopen week een feit voor Antwerp. Kunnen ze die lijn doortrekken op het veld van STVV of sluipen de troepen van Wouter Vrancken opnieuw de top 6 in?

Antwerp voor tweede op een rij

Een grote "oef" ging woensdag door de Bosuil. Antwerp, ondanks de mindere resultaten, liet zich in de beker niet verrassen tegen tweedeklasser Eupen. Na een halfuur stond het al 3-0, en hoewel Eupen nog milderde, kwam de eerste overwinning sinds 24 augustus niet meer in gevaar.

Opsteker van formaat: de twee goals van Vincent Janssen. De Nederlander werkte zich de voorbije weken steevast uit de naad, maar het doelpunt ontbrak telkens. Woensdag viel alles eindelijk wél goed: twee keer raak in amper twintig minuten. Opnieuw: "oef".

In de competitie blijft Antwerp wel wachten op die eerste driepunter sinds augustus. De ploeg van Stef Wils zakte weg naar plaats 14 en wil daar zo snel mogelijk weg. Alleen… een trip naar het kunstgras van STVV is zelden evident.

Kanaries voor top 6

Want STVV draait onder Wouter Vrancken een sterk seizoen. In de beker werd tegen Knokke maar nipt gewonnen, maar in de competitie draaien de Kanaries stevig mee in de subtop. Ze staan zevende, op amper twee punten van plek drie (KAA Gent en KV Mechelen).

Voor Antwerp is het alsmaar belangrijker om die negatieve reeks te doorbreken. Als er ook op Stayen geen overwinning volgt, stijgt de druk op Wils opnieuw. En wanneer wordt die druk té groot?

Je volgt de partij vanaf 18u30 live bij Voetbalkrant.com