Datum: 02/11/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 13

LIVE: 1-0 en rood! Antwerp moet met 10 achtervolgen op STVV

De eerste overwinning in lange tijd werd afgelopen week een feit voor Antwerp. Kunnen ze die lijn doortrekken op het veld van STVV of sluipen de troepen van Wouter Vrancken opnieuw de top 6 in?

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   33' 16" 
Discussieer live mee! Lees 25 reacties...
32
 Taniguchi gaat nogal opzichtig aan Janssen hangen wanneer Antwerp wil counteren. Verboomen fluit wel voor een fout maar geeft geen kaart en dat begrijpt Janssen niet
30
 Aan de rand van de 16 staan ze constant vrij bij STVV. Ditmaal was het Juklerod die vrij mocht trappen, hij doet het wel hoog over
29
 Een verre inworp, daar probeert Antwerp momenteel gevaarlijk mee te zijn. Maar Kokubo kan eenvoudig oprapen na matig doorkoppen
27
 Door de overwinning van OH Leuven eerder op de dag, is Antwerp teruggezakt naar de voorlaatste plaats in het klassement. Daar lijken ze vandaag niet meer weg te raken
26
 Wat een heerlijke actie van STVV over rechts! Hata doet het slim door de bal achteruit te trekken. Sebaoui trapt in één tijd maar Nozawa pakt uit met een fantastische redding
23
 Was Foulon de laatste man of niet? De VAR bekijkt het zaakje alleszins en steunt de beslissing van Verboomen. Laatste man of niet, de overtreding van Foulon was wel zeer cynisch
22
  Rode kaart voor Daam Foulon
Muja breekt uit na een stilstaande fase voor Antwerp en Foulon stopt de ex-Antwerpspeler nogal stevig. Verboomen twijfelt niet en trekt rood
18
  Gele kaart voor Mahamadou Diawara
16

Goal 		Doelpunt van Ryotaro Ito
Een fase met enorm veel druk van STVV. Foulon kopt eerst nog weg, vervolgens wordt een afstandsschot nog geblockt door Tsunashima. Het leer komt echter opnieuw in de voeten van een STVV-speler. Ito haalt uit en scoort via de paal met een listig balletje
14
  Gele kaart voor Arbnor Muja
13
 De eerste redding komt op naam van Nozawa. Na een kort genomen corner kan Sebaoui van ver uithalen. De bal vliegt niet slecht maar mist net dat venijn om Nozawa te vloeren. De Japanse goalie reageert met een mooie duik
9
 Goto bleef achter de bal maar Muja stond wel buitenspel toen een schot van de tweede lijn via Kouyate bij hem kwam
8
 Het eerste schot komt op naam van Goto en dat is ook tegen de touwen maar de vlag gaat omhoog. Wellicht liep Muja in de fase ervoor buitenspel en waarschijnlijk Goto daarna ook nog eens
6
 Voorlopig zitten we in de verkenningsfase zonder doelgevaar. Wie lost het eerste schot?
2
 Foulon vindt ruimte op de linkerflank. Kokubo heeft last met de voorzet en duwt hem over zijn doel
1
 STVV - Antwerp: 0-0
STVV (STVV - Antwerp)
STVV: Leobrian Kokubo - Simen Juklerød - Rein Van Helden - Shogo Taniguchi - Taiga Hata - Abdoulaye Sissako - Rihito Yamamoto - Arbnor Muja - Ryotaro Ito - Ilias Sebaoui - Keisuke Goto
Bank: Andres Ferrari - Isaias Delpupo - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Illyès Benachour - Alouis Diriken - Hugo Lambotte - Kaito Matsuzawa - Adam Nhaili

Antwerp (STVV - Antwerp)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Zeno Van Den Bosch - Kiki Kouyaté - Yuto Tsunashima - Thibo Somers - Mahamadou Diawara - Mauricio Benítez - Daam Foulon - Youssef Hamdaoui - Marwan Al-Sahafi - Vincent Janssen
Bank: Kobe Corbanie - Dennis Praet - Isaac Babadi - Yannick Thoelen - Glenn Bijl - Rosen Bozhinov - Christopher Scott - Xander Dierckx - Gabriel David

STVV STVV
Kokubo Leobrian  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
Juklerød Simen  
Van Helden Rein  
Taniguchi Shogo  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Hata Taiga  
Sissako Abdoulaye  
Yamamoto Rihito  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Muja Arbnor  
Ito Ryotaro  
Sebaoui Ilias  
Goto Keisuke  
Bank
Ferrari Andres  
Delpupo Isaias  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Benachour Illyès  
Diriken Alouis  
Lambotte Hugo  
Matsuzawa Kaito  
Nhaili Adam  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon  
Van Den Bosch Zeno  
Kouyaté Kiki  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Tsunashima Yuto  
Somers Thibo  
Diawara Mahamadou  
Benítez Mauricio  
Foulon Daam  
Hamdaoui Youssef  
Al-Sahafi Marwan  
Janssen Vincent  
Bank
Corbanie Kobe  
Praet Dennis  
Babadi Isaac  
Thoelen Yannick  
Bijl Glenn  
Bozhinov Rosen  
Scott Christopher  
Dierckx Xander  
David Gabriel  

Vooraf

Is kantelpunt bereikt voor Antwerp of komt kwakkelvorm terug in competitie tegen STVV?
Is kantelpunt bereikt voor Antwerp of komt kwakkelvorm terug in competitie tegen STVV?
Foto: © photonews

De eerste overwinning in lange tijd werd afgelopen week een feit voor Antwerp. Kunnen ze die lijn doortrekken op het veld van STVV of sluipen de troepen van Wouter Vrancken opnieuw de top 6 in?

Antwerp voor tweede op een rij

Een grote "oef" ging woensdag door de Bosuil. Antwerp, ondanks de mindere resultaten, liet zich in de beker niet verrassen tegen tweedeklasser Eupen. Na een halfuur stond het al 3-0, en hoewel Eupen nog milderde, kwam de eerste overwinning sinds 24 augustus niet meer in gevaar.

Opsteker van formaat: de twee goals van Vincent Janssen. De Nederlander werkte zich de voorbije weken steevast uit de naad, maar het doelpunt ontbrak telkens. Woensdag viel alles eindelijk wél goed: twee keer raak in amper twintig minuten. Opnieuw: "oef".

In de competitie blijft Antwerp wel wachten op die eerste driepunter sinds augustus. De ploeg van Stef Wils zakte weg naar plaats 14 en wil daar zo snel mogelijk weg. Alleen… een trip naar het kunstgras van STVV is zelden evident.

Kanaries voor top 6

Want STVV draait onder Wouter Vrancken een sterk seizoen. In de beker werd tegen Knokke maar nipt gewonnen, maar in de competitie draaien de Kanaries stevig mee in de subtop. Ze staan zevende, op amper twee punten van plek drie (KAA Gent en KV Mechelen).

Voor Antwerp is het alsmaar belangrijker om die negatieve reeks te doorbreken. Als er ook op Stayen geen overwinning volgt, stijgt de druk op Wils opnieuw. En wanneer wordt die druk té groot?

Je volgt de partij vanaf 18u30 live bij Voetbalkrant.com

Veel glunderende gezichten bij STVV: "Dit is een mooi begin, op naar meer"

Veel glunderende gezichten bij STVV: "Dit is een mooi begin, op naar meer"

06:30

STVV boekte een verdiende overwinning in de beker en zag twee jonge spelers uitblinken. Zowel doelman Matt Lendfers als middenvelder Alouis Diriken lieten een sterke indruk...

Franky Van der Elst vol lof voor Antwerp-speler: "Bij elke Belgische club een meerwaarde"

Franky Van der Elst vol lof voor Antwerp-speler: "Bij elke Belgische club een meerwaarde"

08:40 1

Vincent Janssen lijkt eindelijk zijn vorm terug te vinden. Tegen Eupen scoorde de spits van Antwerp voor het eerst sinds begin augustus opnieuw twee keer. Volgens Franky Va...

Van der Elst doet duidelijke vaststelling: "Als je Anderlecht bent, gaat dat niet, bij Antwerp ook niet"

Van der Elst doet duidelijke vaststelling: "Als je Anderlecht bent, gaat dat niet, bij Antwerp ook niet"

11:30

Antwerp bengelt na 12 speeldagen op een teleurstellende 14e plaats, al blijft de club ambitieus. Marc Overmars en Sven Jaecques benadrukten dat de top 6 nog altijd het doel...

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 4-0 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved