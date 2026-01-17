Volg Westerlo - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
-
Datum: 17/01/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 21
LIVE; Doet Westerlo mee in strijd voor plaats 6 of neemt Cercle Brugge zijn stilaan laatste kans?
Foto: © photonews

Ne enkele weken pauze, heeft de Jupiler Pro League zich vrijdagavond opnieuw op gang getrokken voor jaargang 2026. Zaterdagavond kijken Westerlo en Cercle Brugge elkaar in de ogen in een rechtstreeks duel. Welke ploeg gaat met de drie punten lopen?

Westerlo kijkt naar boven en beneden

Westerlo trok begin januari naar Turkije, op kosten van de Turkse eigenaars wellicht. Aan de andere kant van Europa verbleef Cercle Brugge in het Portugese Faro. Ze hebben dus ver van elkaar overwinterd om meteen bij de herstart van de competitie tegen elkaar te moeten spelen. Van spionnage was alleszins geen sprake.

Westerlo sloot 2025 af met een 2-0 nederlaag tegen KAA Gent. Daarvoor waren ze net aan een goede reeks bezig van 5 wedstrijden zonder nederlaag, al werd er ook maar 2 keer gewonnen in die reeks. Met tegenstanders als Gent, Genk en Anderlecht toch geen slechte prestatie.

In de stand staan de Kemphanen op plaats 10 maar als ze straks de drie punten thuis houden, staan ze virtueel naast Standard op plaats 6. All to play for dus voor de troepen van Charaï maar dan moet er wel gewonnen worden. Want als ze achter zich kijken, staat La Louvière amper één punt achter hen op een play down-positie.

Cercle dringend op zoek naar punten

Bij de bezoekers van Cercle Brugge willen ze dan weer zo dicht mogelijk bij La Loucière kruipen. Door de zege van RAAL op het veld van Club Brugge, staat Cercle al op 6 punten en zal er gewonnen moeten worden.

Voor de winterstop was Cercle Brugge even onder stoom aan het raken. Een uitoverwinning tegen OH Leuven en een gelijkspel tegen Union zorgde ervoor dat er toch nog met positiviteit het vliegtuig naar Portugal werd genomen. Maar dat neemt niet weg dat Onur Cinel de punten broodnodig heeft. Lukt het hem om die zaterdagavond in Westerlo mee te nemen?

Prono Westerlo - Cercle Brugge

Westerlo wint
Gelijk
Westerlo Westerlo wint Gelijk Cercle Brugge Cercle Brugge wint
69.93% 24.48% 5.59%
Populairste
2-1
(114x)		 1-1
(44x)		 2-0
(38x)

Vergelijking Westerlo - Cercle Brugge

Positie

11
15

Punten

24
17

Gewonnen

6
3

Verloren

8
9

Gescoorde doelpunten

28
25

Doelpunten tegen

30
30

Gele kaarten

32
39

Rode kaarten

1
2

Onderlinge duels gewonnen

20
11
18
17/08 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Westerlo Westerlo
16/02 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Westerlo Westerlo
28/07 19:15 Westerlo Westerlo 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
30/01 20:30 Westerlo Westerlo 4-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/09 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Westerlo Westerlo
03/06 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Westerlo Westerlo
07/05 13:30 Westerlo Westerlo 3-5 Cercle Brugge Cercle Brugge
07/01 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Westerlo Westerlo
24/07 21:00 Westerlo Westerlo 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
25/02 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Westerlo Westerlo
16/12 20:30 Westerlo Westerlo 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
05/11 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 Westerlo Westerlo
06/08 16:00 Westerlo Westerlo 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
22/09 20:00 Westerlo Westerlo 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
31/01 20:00 Westerlo Westerlo 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
27/09 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Westerlo Westerlo
26/05 15:00 Westerlo Westerlo 5-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
12/05 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Westerlo Westerlo
14/01 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 Westerlo Westerlo
27/08 20:00 Westerlo Westerlo 1-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
06/07 19:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 Westerlo Westerlo
16/05 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 Westerlo Westerlo
13/05 20:30 Westerlo Westerlo 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
06/04 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 Westerlo Westerlo
16/03 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
05/03 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Westerlo Westerlo
30/10 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/04 20:00 Westerlo Westerlo 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
03/04 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 Westerlo Westerlo
14/03 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
08/03 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Westerlo Westerlo
07/11 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Westerlo Westerlo
06/11 19:30 Westerlo Westerlo 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
09/05 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Westerlo Westerlo
13/12 20:00 Westerlo Westerlo 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
08/03 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 Westerlo Westerlo
29/09 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
11/05 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Westerlo Westerlo
09/12 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/12 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 Westerlo Westerlo
16/12 19:30 Westerlo Westerlo 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
08/08 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 Westerlo Westerlo
06/08 20:00 Westerlo Westerlo 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
06/02 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 Westerlo Westerlo
04/02 19:30 Westerlo Westerlo 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
28/08 20:00 Westerlo Westerlo 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
27/08 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Westerlo Westerlo
15/05 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
21/12 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 Westerlo Westerlo
Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 20:45 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven
