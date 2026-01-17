LIVE; Doet Westerlo mee in strijd voor plaats 6 of neemt Cercle Brugge zijn stilaan laatste kans?

Ne enkele weken pauze, heeft de Jupiler Pro League zich vrijdagavond opnieuw op gang getrokken voor jaargang 2026. Zaterdagavond kijken Westerlo en Cercle Brugge elkaar in de ogen in een rechtstreeks duel. Welke ploeg gaat met de drie punten lopen?

Westerlo kijkt naar boven en beneden

Westerlo trok begin januari naar Turkije, op kosten van de Turkse eigenaars wellicht. Aan de andere kant van Europa verbleef Cercle Brugge in het Portugese Faro. Ze hebben dus ver van elkaar overwinterd om meteen bij de herstart van de competitie tegen elkaar te moeten spelen. Van spionnage was alleszins geen sprake.

Westerlo sloot 2025 af met een 2-0 nederlaag tegen KAA Gent. Daarvoor waren ze net aan een goede reeks bezig van 5 wedstrijden zonder nederlaag, al werd er ook maar 2 keer gewonnen in die reeks. Met tegenstanders als Gent, Genk en Anderlecht toch geen slechte prestatie.

In de stand staan de Kemphanen op plaats 10 maar als ze straks de drie punten thuis houden, staan ze virtueel naast Standard op plaats 6. All to play for dus voor de troepen van Charaï maar dan moet er wel gewonnen worden. Want als ze achter zich kijken, staat La Louvière amper één punt achter hen op een play down-positie.

Cercle dringend op zoek naar punten

Bij de bezoekers van Cercle Brugge willen ze dan weer zo dicht mogelijk bij La Loucière kruipen. Door de zege van RAAL op het veld van Club Brugge, staat Cercle al op 6 punten en zal er gewonnen moeten worden.





Voor de winterstop was Cercle Brugge even onder stoom aan het raken. Een uitoverwinning tegen OH Leuven en een gelijkspel tegen Union zorgde ervoor dat er toch nog met positiviteit het vliegtuig naar Portugal werd genomen. Maar dat neemt niet weg dat Onur Cinel de punten broodnodig heeft. Lukt het hem om die zaterdagavond in Westerlo mee te nemen?