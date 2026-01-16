Dante Vanzeir legt alles op tafel over zijn transfer naar Cercle Brugge

Dante Vanzeir legt alles op tafel over zijn transfer naar Cercle Brugge
Foto: © photonews

Dante Vanzeir sluit voor de rest van het seizoen aan bij Cercle Brugge. Hij benadrukt dat hij voorbereid is op de verwachtingen binnen de club.

Aansluiting bij Cercle Brugge

Vanzeir geeft aan dat hij klaar is om zijn rol op te nemen binnen de ploeg. “Druk moet je altijd voelen als voetballer om op je top te kunnen presteren, maar daar kan ik wel mee omgaan”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

De club rekent op hem na een periode waarin de efficiëntie voor doel te laag lag, ondanks het feit dat de ploeg qua expected goals eigenlijk nummer vier van de competitie is. Cercle Brugge staat lager dan de cijfers suggereren, waardoor de nood aan rendement groot is. De kloof met de veilige zone blijft aanzienlijk, wat de urgentie van zijn komst onderstreept.

Ervaring en verwachtingen

Vanzeir verwijst naar zijn loopbaan op het hoogste niveau. “Ik heb in mijn carrière vooral voor prijzen gespeeld”, gaat hij verder. Dat wordt nu eventjes totaal anders, maar het geeft ook een vorm van druk. Zijn ervaring moet de jonge kern ondersteunen.

De achterban hoopt dat hij opnieuw het niveau haalt dat hij bij Union toonde. Zijn periode daar blijft een referentiepunt binnen zijn carrière. “Hoeveel er nog van die Vanzeir is overgebleven? Ik weet dat ik niks van mijn kwaliteiten ben kwijtgeraakt.”

Hij ziet gelijkenissen met zijn nieuwe omgeving. “Wat dat betreft is er best een parallel te trekken met dit Cercle, want hier loopt ook enorm veel jong talent.” De duidelijke visie die hem werd voorgesteld, maakte de keuze voor een tijdelijke overstap eenvoudig.

De komende duels zijn volgens hem cruciaal voor het puntentotaal. Hij verwacht dat het spelsysteem hem goed zal liggen en voelt zich voorbereid op de verantwoordelijkheid die hem wacht. “Ik voel me er alvast klaar voor”, besluit hij.

Volg Westerlo - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (17/01).

