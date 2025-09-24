Volg Club Brugge - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.
-
Datum: 24/09/2025 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5
LIVE Club Brugge-Westerlo: Verkleint blauw-zwart de kloof met Union tot vier punten?
Foto: © photonews

De wedstrijden blijven elkaar snel opvolgen voor Club Brugge. Vier dagen nadat het STVV thuis ontving, komt Westerlo woensdagavond op bezoek voor een inhaalwedstrijd.

Club Brugge had Westerlo normaal gezien op 23 augustus moeten ontvangen, maar die wedstrijd werd toen uitgesteld. Blauw-zwart kreeg zo meer rust tussen zijn wedstrijden tegen Rangers en kwalificeerde zich ook voor de League Phase van de Champions League. 

Een maand later ontvangt Club nu toch thuis Westerlo, zaterdag moet blauw-zwart al naar Standard. Na de 2-0 zege tegen STVV wil Club gewoon doorstomen, het liet thuis nog geen enkel punt liggen en pakte 9 op 9. 

Een nieuwe thuiszege is ook een must voor Club, dat over STVV naar plek twee wil springen. De kloof met leider Union, die nu zeven punten bedraagt, kan bij een overwinning tot vier punten verkleind worden. 

Opnieuw veel goals in Club Brugge-Westerlo?

Nicky Hayen kan opnieuw rekenen op Romeo Vermant, die een maand in de lappenmand lag. Zijn vervanger Tresoldi deed het afgelopen week wel goed met een goal tegen Monaco en STVV. Hayen zal dus moeten kiezen. 

Westerlo staat met 9 op 21 voorlopig op de twaalfde plaats in het klassement. Na een thuiszege tegen Antwerp en een uitzege op STVV, verloor Westerlo afgelopen zondag in eigen huis van Standard.

In de vorige twee wedstrijden in Jan Breydel was Club-Westerlo goed voor heel wat goals. Twee seizoenen geleden won Club met 3-0, vorig seizoen werd het 4-3. Westerlo maakte toen twee keer gelijk, maar Siquet scoorde in de 94ste minuut toch de winning goal. 

Prono Club Brugge - Westerlo

Club Brugge wint
Club Brugge Club Brugge wint Gelijk Westerlo Westerlo wint
98.5% 0.9% 0.6%
Populairste
3-0
(98x)		 3-1
(76x)		 2-0
(75x)

Vergelijking Club Brugge - Westerlo

Positie

4
12

Punten

13
9

Gewonnen

4
3

Verloren

2
4

Gescoorde doelpunten

9
11

Doelpunten tegen

5
13

Gele kaarten

9
9

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

34
6
2
26/12 16:00 Club Brugge Club Brugge 4-3 Westerlo Westerlo
19/10 16:00 Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
20/01 20:45 Club Brugge Club Brugge 0-0* Westerlo Westerlo
06/08 18:30 Westerlo Westerlo 0-1 Club Brugge Club Brugge
15/04 20:45 Westerlo Westerlo 0-0 Club Brugge Club Brugge
08/10 20:45 Club Brugge Club Brugge 0-2 Westerlo Westerlo
17/02 20:30 Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
26/10 20:30 Club Brugge Club Brugge 4-0 Westerlo Westerlo
19/02 20:30 Club Brugge Club Brugge 6-0 Westerlo Westerlo
16/12 20:45 Westerlo Westerlo 0-2 Club Brugge Club Brugge
31/10 20:30 Westerlo Westerlo 0-2 Club Brugge Club Brugge
15/03 14:30 Westerlo Westerlo 1-3 Club Brugge Club Brugge
09/11 18:00 Club Brugge Club Brugge 5-0 Westerlo Westerlo
03/12 20:00 Westerlo Westerlo 0-1 Club Brugge Club Brugge
31/07 20:00 Club Brugge Club Brugge 5-0 Westerlo Westerlo
05/12 18:00 Club Brugge Club Brugge 4-3 Westerlo Westerlo
29/08 18:00 Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
13/07 19:00 Westerlo Westerlo 1-1 Club Brugge Club Brugge
30/01 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Westerlo Westerlo
15/01 19:30 Westerlo Westerlo 1-4 Club Brugge Club Brugge
21/09 19:30 Club Brugge Club Brugge 4-1 Westerlo Westerlo
20/09 18:00 Westerlo Westerlo 1-4 Club Brugge Club Brugge
12/07 16:00 Westerlo Westerlo 2-0 Club Brugge Club Brugge
22/02 18:00 Westerlo Westerlo 1-1 Club Brugge Club Brugge
27/09 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 Westerlo Westerlo
10/05 20:00 Club Brugge Club Brugge 4-0 Westerlo Westerlo
22/01 20:30 Westerlo Westerlo 0-0 Club Brugge Club Brugge
10/03 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-0 Westerlo Westerlo
13/01 20:00 Club Brugge Club Brugge 1-0 Westerlo Westerlo
01/10 20:30 Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
18/03 18:00 Westerlo Westerlo 0-0 Club Brugge Club Brugge
17/03 19:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 Westerlo Westerlo
15/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 2-1 Westerlo Westerlo
14/10 19:30 Westerlo Westerlo 2-2 Club Brugge Club Brugge
15/04 20:30 Westerlo Westerlo 1-3 Club Brugge Club Brugge
14/04 19:30 Club Brugge Club Brugge 5-0 Westerlo Westerlo
05/11 20:30 Club Brugge Club Brugge 2-0 Westerlo Westerlo
05/11 19:30 Westerlo Westerlo 0-3 Club Brugge Club Brugge
14/03 20:00 Westerlo Westerlo 2-3 Club Brugge Club Brugge
18/10 20:00 Club Brugge Club Brugge 4-0 Westerlo Westerlo
01/02 20:00 Club Brugge Club Brugge 3-0 Westerlo Westerlo
24/08 20:00 Westerlo Westerlo 0-2 Club Brugge Club Brugge
Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 20:30 Westerlo Westerlo
