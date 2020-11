Club Brugge zet stug Kortrijk opzij en behoudt de leidersplaats dankzij acrobatische Noa Lang

Club Brugge heeft voor het eerst sinds 4 oktober nog eens de volle buit thuis kunnen houden. De landskampioen had het niet onder de markt tegen de Kerels, maar Noa Lang zorgde op acrobatische wijze voor de krappe 1-0 eindstand. Blauw-zwart blijft leider, Charleroi kan nog op gelijke hoogte komen.

Club Brugge had net voor de interlandbreak nog eens kunnen winnen in de competitie. De laatste thuisoverwinning dateerde alweer van 4 oktober toen Anderlecht met 3-0 wandelen werd gestuurd. Tegen Kortrijk moesten en zouden de drie punten nog eens in Fort Jan Breydel moeten blijven, maar elf stugge Kerels lieten dat niet zomaar toe.

De Ketelaere als linksachter

Philippe Clement moest achterin puzzelen. Sobol zat in quarantaine en Ricca was out en dus probeerde hij De Ketelaere uit op de linkerflank. Diatta nam rechts plaats. Lang en Badji waren de meest offensieve spelers. De thuisploeg probeerde het mes op de keel te zetten en dat leverde al meteen veel druk op.

Diatta en Mata konden geregeld een voorzet voor de kooi gooien, maar die vlogen geregeld voorbij het pak. De beste kans kwam na een individuele actie van Lang. Na een lange rush besloot hij te centraal, recht op de debuterende Servische doelman Marko Ilic (22). Een slap schotje van Vanaken kon hij rustig opvangen.

De Kortrijkse organisatie stond, maar het ontbrak hen aan scherpte op de tegenprikken. Gueye maakte verkeerde keuzes, Stojanovic leed balverlies. Ocansey stond verdedigend goed zijn mannetje tegen Diatta en kwam er aanvallend nauwelijks uit. Toen Sainsbury iedereen verraste met een loopactie door het centrum -niemand viel hem aan- zag hij zijn schot gekeerd onschadelijk gemaakt worden door de vuisten van Mignolet.

Acrobatische Lang

De kansen waren schaars voor Club, de afwerking moest beter. Badji, niet goed in de match, dook kort na de rust op voor de neus van Ilic. Dan komt er eens een grote kans en trap je naast de bal… Ook Rits greep zich bij de haren toen hij vanop zo'n meter of tien in de handen van de doelman besloot.

Niet lang na zijn misser werd Badji naar de kant gehaald voor Krmencik. De Tsjech stond er nog geen minuut op of hij mocht al vieren voor de goal van Lang. De Kerels kregen het leer niet weg achterin in de Nederlander profiteerde op acrobatische wijze.

Voor de 21-jarige Lang was het al zijn derde competitiedoelpunt in vijf wedstrijden voor blauw-zwart. Diatta bood Vormer nog een grote kans aan, maar hij trapte over. Kortrijk voerde de druk op en bij de thuisploeg hadden ze bang voor het scenario van tegen KV Mechelen - van 2-0 naar 2-2.

Van der Bruggen kwam nog tot twee keer toe in schietpositie, maar besloot pal op Mignolet en over de goal. De drie punten bleven nog eens in Jan Breydel, waardoor Club aan de leiding blijft. Kortrijk zakt wat weg in het klassement en ziet de kloof met de top-8 wat groter worden.